Alessia Marcuzzi senza veli: la foto per accontentare il marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi senza veli in spiaggia: la conduttrice è uno spettacolo della natura. “Mio marito ha detto spogliati”, scrive sui social.

Segni particolari per Alessia Marcuzzi: bellissima. L’aggettivo si addice perfettamente alla conduttrice che, in spiaggia, si lascia andare togliendo la parte superiore del bikini per lasciarsi immortalare in una foto mozzafiato dal marito Paolo Calabresi Marconi.

La bionda conduttrice, sul suo profilo Instagram, ha infiammato il sabato sera dei fans pubblicando una foto in cui, in spiaggia, indossa lo spli del bikini coprendo il seno con le braccia. Uno scatto d’autore quello che la Marcuzzi ha deciso di condivere sui social sfoggiando anche il suo meraviglioso sorriso con cui, da anni, entra nelle case degli italiani.

Seduta su uno scoglio, con il viso acqua e sapone e i capelli naturali, Alessia Marcuzzi si lascia fotografare dal marito Paolo Calabresi Marconi in una posa strategica con le gambe e le braccia a coprirle il seno scoperto. Una foto bellissima, elegante e sensuale quella che il marito della conduttrice ha scattato in Sicilia immortalando la bellezza mozzafiato della moglie.

“Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte”, ha scritto la Marcuzzi nella didascalia che accompagna la foto.



Immediate le reazioni dei fans che, oltre ai like, hanno inondato la foto di commenti. “Pazzesca”, scrive una ragazza. “Sei la più bella di tutte”, aggiunge un’altra. E ancora: “E fai bene a spogliarti sembri una ragazzina”, “Bellissima e super naturale”, “La bellezza delle donne al naturale“. C’è poi chi ringrazia il marito Paolo Calabresi Marconi. “Un applauso al marito. Complimenti Alessia: il tempo non passa mai per te. Sempre bellissima”, scrive un followers.



Dopo l’addio a Mediaset, la Marcuzzi si sta godendo l’estate in giro per l’Italia insieme al marito e ai figli Tommaso e Mia in attesa di nuove avventure professionali.