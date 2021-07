Victoria De Angelis rompe il silenzio sulla presunta aggressione: le sue parole

Victoria De Angelis dei Maneskin rompe il silenzio sulla presunta aggressione raccontata dai fans tedeschi. Le sue parole.

Victoria De Angelis, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, rompe il silenzio sulla presunta aggressione subita in Germania dove si trova con gli altri componenti dei Maneskin per una nuova tappa del tour promozionale europeo e che è stata raccontata sui social dai fans tedeschi che avrebbero assistito alla scena.

Dopo aver letto diverse notizie che la riguardano con il fanclub ufficiale che ha esortato tutti i fans a supportarla con messaggi d’amore, Victoria ha rassicurato tutti. Con un lungo post ha dichiarato di star bene raccontando cos’è esattamente successo a Colonia, la città tedesca dove i Maneskin hanno incontrato diversi fan.

Victoria De Angelis smentische l’aggressione: “Sto bene, non è successo niente e nessuno mi ha toccata”

Secondo alcuni fans tedeschi che hanno scritto diversi post su twitter e su Instagram scatenando la preoccupazione degli altri fan dei Maneskin sparsi per il mondo, Victoria De Angelis sarebbe stata molestata mentre concedeva foto e autografi come vi abbiamo raccontato riportando il racconto dei vari van e che potete leggere cliccando qui.

In realtà nulla di tutto questo è accaduto. A smentire tutto è stata la stessa Victoria con il post che vedete qui in alto e che la bassista dei Maneskin ha pubblicato sul proprio profilo personale.

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin: i selfie che fanno impazzire i fan

“Ho appena letto quello che la gente sta scrivendo su di me che sono stata molestata ieri sera. Volevo assicurarvi che sto bene e non mi è successo niente. Nessuno mi ha toccato e non stavo piangendo. Ero solo stanca ed era per questo che mi toccavo gli occhi nel video che è uscito“, scrive Victoria spiegando tutta la dinamica del filmato che, in poco tempo, è diventato virale sui social.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis: look total black e labbra rosso fuoco, pazzesca

“Grazie per il supporto e le belle parole ma fortunatamente non è successo nulla. Mi dispiace molto per questo malinteso. È molto potente vedere questo tipo di reazione verso un argomento così serio e sono vicina a tutti coloro che stanno vivendo o hanno vissuto queste esperienze traumatiche”, conclude Victoria che è poi apparsa serena in un selfie con Damiano, Ethan e Thomas che vi lasciamo qui sotto.

Fortunatamente, non è successo niente come ha spiegato Victoria.