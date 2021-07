Le Iene, Alessia Marcuzzi sostituita: Mediaset punta tutto su di Lei!

Le Iene hanno scelto chi prenderà il posto della Marcuzzi per la prossima stagione. Mediaset ha scelto la cantante più amata tra i giovani!

Le Iene, come annunciato dai diretti interessati oltre che dai palinsesti presentati da Mediaset durante la scorsa settimana, subiranno un vero e proprio rinnovo. A partire dalla prossima stagione, infatti, non ci sarà più Alessia Marcuzzi. La conduttrice, dopo ben 25 anni, ha deciso di lasciare l’azienda per dedicarsi ad altri progetti, in quanto quelli a lei proposti non riscontravano il suo gusto e ha preferito declinare il tutto con un ‘no, grazie’. Anche Nicola Savino, che con lei ha condiviso quest’esperienza, sembrerebbe non aver dato la sua disponibilità per la prossima stagione televisiva.

Per questo motivo Mediaset sta cambiando radicalmente il volto del programma, puntando su nuovi personaggi che mai prima d’ora hanno condotto il programma più irriverente di sempre. A fornire l’indiscrezione bomba su chi potrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi è stato il portale Tv Zoom, che ha anticipato che Elodie condurrà la prossima stagione de Le Iene.

Elodie prende il posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene: l’indiscrezione bomba

Secondo il portale, la cantante, reduce dal successo ottenuto durante il suo medley dedicato alla musica pop al Festival di Sanremo, avrebbe ricevuto la proposta da Mediaset di essere a capo della nuova edizione de Le Iene, prendendo così il posto di Alessia Marcuzzi. Elodie, secondo quanto anticipato, avrebbe non solo accettato l’offerta ricevuta ma anche firmato il contratto, facendo però una piccola richiesta. Quale?

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi avrebbe richiesto a Mediaset di non iniziare la conduzione della nuova stagione direttamente da settembre, ma a partire dal prossimo anno. Il motivo? La cantante, infatti, dato che da quasi due anni è stato tutto bloccato a causa della pandemia, è impegnatissima nel promuovere la sua musica e a lavorare a nuovi progetti legati alla sua carriera da cantante. Per questo motivo le sarebbe stato impossibile partire subito con il programma.

Mediaset avrà accettato la proposta della cantante? Sembrerebbe di sì e questo per lei rappresenterebbe il suo esordio da conduttrice con uno dei programmi di punta di Italia 1, anche nella scorsa stagione lo show non è riuscito a brillare come era solito fare un tempo, ma nulla sembra essere perduto e lei sicuramente potrebbe portare una ventata di aria fresca al programma.

Elodie a Le Iene, qualora dovesse venire confermato in maniera ufficiale, sarebbe decisamente un bel colpo di scena.