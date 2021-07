Giulia Salemi spiazza tutti, la dedica non è per Pierpaolo: “Amore mio”

Giulia Salemi ha spiazzato i suoi fan, facendo una dolce dedica che però non è rivolta al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal popolo della rete. Ogni sua azione sui social, in particolar modo se riguarda la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, non passa mai inosservata. Come nelle scorse ore, quando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha deciso di trascorrere qualche ora in compagnia della sua famiglia, accompagnata dal suo compagno che si è perfettamente integrato con i suoi parenti che lo adorano, e tra una risata e l’altra, ha scelto di lasciarsi ad una bellissima dedica social. Dedica che però non è destinata al bel Pretelli, ma a qualcun altro. Di chi stiamo parlando?

Niente paura. Giulia ha occhi soltanto per Pierpaolo. Lui e suo padre sono gli unici uomini della sua vita. La Salemi ha fatto sì una dolce dedica, ma alla sua sorellina. Emozionando il popolo della rete come non mai.

Giulia Salemi e sua sorella mandano in tilt il web: momenti di emozione pura

Giulia Salemi, oltre a numerosi video che potete trovare qui in alto, ha pubblicato una dolcissima foto che la ritrae con la sua sorellina, nata dalla relazione di suo padre con la nuova compagna e non con Fariba Tehrani. La bella modella di origini persiane incantato gli utenti della rete, in quanto lo scatto è uno dei più belli che potesse mai scegliere di condividere sul suo profilo Instagram.

“Amore mio” ha scritto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul noto social fotografico, in quello che sembrerebbe essere un momento di relax, dopo una giornata passata all’insegna delle coccole e del divertimento. Tant’è che la piccola appare come un angioletto, ma non fatevi ingannare dalle apparenze. La sorellina di Giulia è un vero peperino. Tant’è che la stessa Salemi ha notato una certa somiglianza con il suo carattere.

La piccola di casa, infatti, sembra essere anche pazza di Pierpaolo e a lui non dispiace passare del tempo in sua compagnia e non manca chi tra i loro fedeli fan ha sognato di vedere la bellissima coppia, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, diventare genitori, ma per questo è ancora presto.

La sorella di Giulia Salemi, bella più che mai, ha conquistato gli utenti della rete e chissà che in futuro non scelga di intraprendere la sua stessa strada.