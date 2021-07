Come tagliare bene la frangia da sole: trucchi pazzeschi per riuscirci in poco tempo! Il risultato sarà impeccabile, come quello del parrucchiere, e ti lascerà di stucco.

Tutte pazze per i capelli! Sono la nostra più grande passione e facciamo di tutto per averli corposi, lucenti e più setosi. La rete pullula di tutorial che dispensano consigli pratici su come avere la chioma perfetta.

Il resto lo fanno le infuencer su Instagram, pubblicando scatti con pieghe e tagli sempre all’ultimo grido. Nei periodi di lockdown i parrucchieri non potevano lavorare e ci siamo arrangiate come meglio abbiamo potuto. Per le pieghe e le tinte è stato più semplice; per i tagli, invece, a volte abbiamo fatto dei disastri. Il fai da te non sempre ha dato i risultati sperati!

Tra i tagli intramontabili c’è quello con la frangia, perfetto per completare un look sbarazzino. La frangia ha una storia lunga e gloriosa, basti pensare a Cleopatra! E’ molto bella da vedere ma va tenuta sempre in ordine.

Che fare, allora, se non si può andare dal parrucchiere per tagliarla? Non resta altro che ricorrere al fai da te! Ti sveliamo tutti i segreti per tagliarla a casa in pochi minuti.

Le tecniche giuste per tagliare bene la frangia da sole

Tagliare la frangia è un cambio look semplice e veloce, si può fare anche da sole, con sforzi minimi. La prima cosa da fare e procurarti tutti gli attrezzi giusti. Ti serviranno un buon paio di forbici, un fermaglio con una specie di livella, utile per mantenere dritta la frangia, tagliandola in un colpo solo e, infine, un pettine.

Vediamo insieme come tagliare da sole i vari tipi di frangia, senza commettere errori imperdonabili. Ecco alcuni consigli preziosi dispensati su blog.cliomakeup.com.

LEGGI ANCHE –> Cinque buoni motivi per cui portare la frangia

Frangia base dritta e lunga – Bagna i capelli e delimita la zona da tagliare. Tira una riga centrale. Crea un triangolo che parta dal centro della testa e che arrivi, diagonalmente, a uno dei due lati. Fermati sempre al punto più alto del sopracciglio. Isola la sezione da tagliare, posizionando le forbici in orizzontale, prendendo come riferimento il ponte del naso.

– Bagna i capelli e delimita la zona da tagliare. Tira una riga centrale. Crea un triangolo che parta dal centro della testa e che arrivi, diagonalmente, a uno dei due lati. Fermati sempre al punto più alto del sopracciglio. Isola la sezione da tagliare, posizionando le forbici in orizzontale, prendendo come riferimento il ponte del naso. Frangia corta – E’ ideale se vuoi un look in stile vintage. Questa frangia è talmente corta che non sta bene proprio a tutti. Si procede con lo stesso metodo appena descritto, ma si osa molto di più nell’accorciare la lunghezza.

– E’ ideale se vuoi un look in stile vintage. Questa frangia è talmente corta che non sta bene proprio a tutti. Si procede con lo stesso metodo appena descritto, ma si osa molto di più nell’accorciare la lunghezza. Frangia aperta o a ‘tendina’ – E’ la scelta giusta se cerchi un look sbarazzino e non troppo perfetto. Puoi tagliarla anche a capelli asciutti, seguendo la tecnica che si usa per la frangia base. Ricorda sempre di isolare bene la ciocca di capelli da tagliare. Devi partire sempre da un ciuffo centrale, che sia un po’ più lungo rispetto alla lunghezza complessiva delle frangia.

– E’ la scelta giusta se cerchi un look sbarazzino e non troppo perfetto. Puoi tagliarla anche a capelli asciutti, seguendo la tecnica che si usa per la frangia base. Ricorda sempre di isolare bene la ciocca di capelli da tagliare. Devi partire sempre da un ciuffo centrale, che sia un po’ più lungo rispetto alla lunghezza complessiva delle frangia. Frangia scalata o sfilettata – Si procede come per la frangia base ma, dopo aver completato l’asciugatura, devi alleggerirla. Non a caso si chiama frangia scalata! Per farlo, devi posizionare le forbici in verticale. Devi ‘pizzicare’ il bordo inferiore della frangia, così da creare una sfilacciatura che renderà la renderà più leggera.

– Si procede come per la frangia base ma, dopo aver completato l’asciugatura, devi alleggerirla. Non a caso si chiama frangia scalata! Per farlo, devi posizionare le forbici in verticale. Devi ‘pizzicare’ il bordo inferiore della frangia, così da creare una sfilacciatura che renderà la renderà più leggera. Frangia laterale – E’ meglio crearla sui capelli asciutti, tirando una riga laterale che confluisca a destra oppure a sinistra a seconda delle preferenze. Questa frangia è perfetta per cambiare velocemente look!

Ora sai come fare per tagliare da sola la frangia. Segui alla lettera questi consigli ed avrai un risultato strepitoso, come quello del parrucchiere!