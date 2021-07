Giulia Salemi spiazza su Cecilia Rodriguez | Maria gli cambia la vita | La Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset

Giulia Salemi ha rotto il silenzio su Cecilia Rodriguez e non mancano le indiscrezioni sul futuro di Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset.

Giulia Salemi, a distanza di settimane, intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha scelto di rompere il silenzio in merito ad alcune dichiarazioni fatte da Cecilia Rodriguez sul suo conto. La sorella minore di Belen l’aveva “accusata” di girare intorno agli uomini della sua vita, finendo così al centro della polemica. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha replicato per la prima volta a quelle dichiarazioni, non mandandole di certo a dire, ma attenzione perché le news di oggi non finiscono di certo qui.

Da Giulia Salemi ad Alessia Marcuzzi: tutte le news dell’8 luglio del TG Pettegola

Da Giulia Salemi passiamo invece ad un suo ex compagno di viaggio del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi. Il vincitore di Alfonso Signorini ha avuto un incontro con Maria De Filippi, il suo idolo, che gli ha cambiato la vita non solo dal punto di vista professionale ma anche privato perché gli ha permesso di conoscere l’amore della sua vita. Zorzi è anche il personaggio che probabilmente ha ispirato Alessia Marcuzzi, che dopo il suo addio, dopo 25 anni di carriera, ha scelto di approdare in un’altra realtà televisiva. Nel video potete scoprire quale.

C’è poi Barbara d’Urso, che dopo aver esultato alla semifinale degli europei di calcio, ha avuto un inedito ed inaspettato botta e risposta con Sharon Stone. Chi lo avrebbe mai detto, vero? Per ultimi, ma non per importanza, c’è la coppia formata da Valentina e Tommaso di Temptation Island. I due, dopo aver avuto un falò di confronto durante la puntata di lunedì scorso, hanno rotto il silenzio ai microfoni di Witty Tv.

