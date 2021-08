Le dritte per scovare il costume firmato e scontato più adatto a te

Tra le sensazioni più belle nella vita di una donna, subito dopo la scoperta di aver perso 2 kg, c’è quella di trovare un capo costoso che si desiderava da morire scontato del 50% o più, per giunta nella propria taglia! Scopriamo i costumi scontati che val la pena accaparrarsi quanto prima.

Per quanto la stoffa sia poca, l’abbigliamento da mare inteso come swimwear costa parecchio, soprattutto se lo scegliamo firmato ed in tagli ricercati o edizioni limitate. Essendo già agosto, i saldi riguardano anche alcune note firme che amiamo. Vediamo quali modelli di costumi è meglio non farsi sfuggire. Il fatto che si tratti di tipologie easy ci da l’opportunità di poterli usare ancora e ancora.

I costumi firmati e scontati da comprare questo mese

Twinset ha proposto nella nuova collezione un costume intero bianco con strass effetto camouflage in dégradé, senza né ferretto né imbottitura, ma con scollatura profonda. Il costo iniziale era di 118 euro (andiamo in ordine crescente) ed attualmente si trova scontato sul sito ufficiale del brand a 70,80 euro. Un vero affare per quello che è un modello classico e particolare che potrete indossare tranquillamente anche la prossima estate. Il bikini di Verdissima composto da fascia con ferretto e coppe estraibili a fantasia floreale astratta dai 65 euro iniziali è oggi in vendita a 45 euro e lo slip coordinato con fiocchetti sui fianchi, da 35 euro costa 24,50 euro. Il marchio si occupa anche di intimo ed è conosciuto da molte di noi per la qualità dei prodotti. Lo sconto arriva al 50% su Farfetch dove il set bikini Le Maillot di Jacquemus in colore rosa acceso, con coppa a triangolo, spalline regolabili, chiusura posteriore con nodo, dettaglio cinghia e vita bassa si può comprare a soli 80 euro.

Idee alternative per costumi unici

Restando sullo stesso sito, se siete fan del mood anni Ottanta (non tanto per il make-up ma per l’abbigliamento) si può optare per il costume intero con stampa Muguet bianca e verde di Adriana Degreas. La stilista brasiliana si rivolge ad una fascia di clienti con possibilità di spendere più della media ma finalmente questo costume è scontato del 50% ed è a 181 euro. Altra idea è quella di orientarsi su Vestiaire Collective dove si trovano bikini firmati Fendi in bianco con monogramma a doppia F per soli 149 euro.

Sono molti i brand che ancora oggi propongono outfit da spiaggia a prezzo pieno. Tra questi ci sono Versace, Louis Vuitton, ecc.. Ve ne sono altrettanti però da tenere d’occhio che potrebbero apparirvi su Instagram in pagine sponsorizzate. Anche in spiaggia sentirsi al top ed inimitabili è importante, bisogna solo partire preparate.

Silvia Zanchi