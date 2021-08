Dietetica e gustosa da leccarsi i baffi: ecco la pasta integrale fredda con zucchine, peperoni e feta

Se sei a dieta ma non vuoi rinunciare al gusto ecco la pasta integrale fredda a base di zucchine, peperoni e feta: da leccarsi i baffi al primo assaggio.

Quando arriva l’estate si apre immancabilmente la stagione delle paste fredde da preparare nei più svariati modi perché si sa, la pasta se è vero che è buona calda non è di certo da meno, se fatta a regola d’arte, anche fredda.

E di ricette per prepararla ne esistono davvero tante, poi in estate grazie ai tanti prodotti dell’orto non è difficile trovare soluzioni gustose e al tempo stesso light e non eccessivamente caloriche.

Ne è un esempio la pasta integrale fredda a base di zucchine, peperoni e feta: un primo piatto facile da preparare e ideale da portarsi anche per un pranzo fuori casa, ad esempio in spiaggia o per un gita. Scopriamo subito la ricetta.

Ecco la ricetta della pasta integrale fredda con zucchine, peperoni e feta

Dietetica ma gustosa: se vuoi stare leggera ma non ami rinunciare al sapore ecco la pasta che fa per te. Fusilli integrali freddi con zucchine, peperoni e feta, un primo piatto semplice per quanto saporito.

Per prepararla basterà cuocere zucchine e peperoni e poi aggiungere la feta a dadini e profumare con qualche fogliolina di basilico. Una ricetta che d’estate preferiamo consumare fredda anche se nessuno ci vieta di mangiarla tiepida o calda. Scopriamo subito cosa occorre per prepararla.

Ingredienti per 4 persone

320 g di fusilli integrali

2 zucchine

1 peperone giallo

1 cipolla piccola

150 g di feta

olio evo q.b.

sale q.b.

basilico q.b.

peperoncino q.b.

Preparazione

Mondiamo le zucchine e il peperone e tagliamoli a cubetti piccoli tutti della stessa dimensione. Sbucciamo la cipolla e affettiamola sottilmente. In una padella mettiamo un filo d’olio e la cipolla quindi accendiamo il fuoco e lasciamo leggermente imbiondire. Aggiungiamo le verdure e lasciamo cuocere per qualche minuto a fuoco medio. Quindi mettiamo un coperchio e lasciamo andare a fuoco basso per almeno 10 minuti. Una volta cotte spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare.

Nel frattempo tagliamo la feta a cubetti, all’incirca della stesa dimensione delle verdure. Laviamo anche le foglie di basilico. Mettiamo a cuocere la pasta in una pentola con abbondante acqua salata. Quando avrà raggiunto il bollore cuociamo i fusilli integrali.

Una volta cotti, li scoliamo leggermente al dente e li passiamo sotto l’acqua fredda velocemente per bloccarne la cottura. Quindi aggiungiamo le verdure che nel frattempo si saranno raffreddate. Poi la feta e le foglioline di basilico. Mettiamo tutto in frigorifero per un’oretta. Se vogliamo aggiungere una nota di piccantezza possiamo aggiungere anche una spolverata di peperoncino, sempre che a tavola non abbiate bambini. Quindi serviamo la nostra pasta fredda.

Se preferite invece consumarla calda nessuno vi vieterà di farlo. Basterà scolare la pasta e non raffreddarla ma passarla direttamente nella padella delle verdure ancora tiepide, saltarla così da amalgamare tutti gli ingredienti. Quindi aggiungere la feta e il basilico e servire subito.