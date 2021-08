Amici 21, colpo di scena di Maria De Filippi: chi resta fuori e chi arriva tra i professori. Cambia tutto nella scuola più famosa d’Italia.

Colpo di scena per la nuova stagione di Amici che tornerà in onda a settembre con clamorose novità. A svelare le ultime decisione di Maria De Filippi è Giuseppe Candela per Dagospia che svela il nome del professore che lascerà ufficialmente la scuola al termine di una lunga trattativa.

Se un insegnante va via, un altro è pronto ad entrare a far parte del corpo docenti della scuola più famosa d’Italia dove si sono formati tantissimi talenti come Sangiovanni, Aka7even e Giulia Stabile solo per citare quelli dell’ultima edizione.

Per la ventunesima edizione di Amici, dunque, Maria De Filippi è pronta a stupire.

Amici 21 anticipazioni: Arisa fuori, ecco chi prende il suo posto

Grande novità per Amici 21. Come fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, a lasciare la scuola di Amici sarà Arisa che, nell’edizione vinta da Giulia Stabile è stata una degli insegnanti di canto.

“Candela Flash! – “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”, si legge su Dagospia.

Ma chi prenderà il posto di Arisa tra gli insegnanti di canto? Nessun nuovo insegnante, ma un cambio ruolo per una delle professoresse di canto. A prendere il posto di Arisa, infatti, sarà Lorella Cuccarini che, nella sua lunga carriera, ha anche cantato. Accanto ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini nella commissione di danza, invece, ci sarà Raimondo Todaro che, dopo l’addio a Ballando con le stelle, ricoprirà il ruolo di professore di danza.

“Chi prenderà il suo posto? Lorella Cuccarini ha accettato la sfida spostandosi sul canto. Al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l’ex Ballando con le stelle da tempo si proponeva alla concorrenza”, conclude Dagospia.

Quella che partirà a settembre, dunque, sarà una stagione rivoluzionaria per Amici. Maria De Filippi riuscirà a vincerà la sua ennesima sfida televisiva?