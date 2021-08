Dramma per l’ex Amici: tutto distrutto in poche ore

Amici: l’ex concorrente sta vivendo un vero e proprio dramma. Un incendio ha distrutto tutto quello che ha costruito in questi anni.

Amici, lo storico talent show di successo di Maria De Filippi, ha lanciato numerose talenti durante il corso di questi anni. Alcuni dei ragazzi hanno continuato a fare strada nel mondo dello spettacolo, mentre altri hanno scelto di fare percorsi differenti. E’ il caso di Susy Fuccillo, che aveva preso parte al programma in veste di aspirante ballerina e che ora invece lavora anche nel campo dell’imprenditoria.

Purtroppo però nelle scorse ore l’ex concorrente di Maria De Filippi ha vissuto un vero e proprio incubo. In quanto lo stabilimento balneare che dirige insieme alla sua famiglia si è incendiato e tutto si è distrutto nel giro di poche ore. Susy Fuccillo di Amici ha vissuto un incubo, vedendo distruggere in poche ore i sacrifici fatti per una vita intera. Ecco che cosa ha raccontato ai suoi fedeli sostenitori sui social.

Distrutto lo stabilimento balneare di Susy Fuccillo di Amici

Susy Fuccillo ha vissuto in queste ore un vero e proprio dramma. In quanto con i suoi occhi ha visto bruciare via tutti i sacrifici fatti durante la sua vita. Fortunatamente, però, nessuno degli ospiti della struttura è rimasto ferito, ma del posto è rimasto poco e niente.

“La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti” ha esordito l’ex concorrente di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram. “Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici“ ha ammesso amara, delusa dall’episodio che l’ha vista protagonista. “In meno di 4 ore, del nostro stabilimento balneare ‘Le Capannine’ non è rimasto più nulla” ha aggiunto. “Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile” ha ammesso in un secondo momento, ancora incredibile di quanto è accaduto.

“L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco, ma che ahimè non hanno mai risposto” ha aggiunto, chiarendo non solo che l’incendio non è stato doloso, fortunatamente, ma che purtroppo i soccorsi non si sono recati subito sul posto alfine di poter salvare il salvabile.

“Credetemi quando vi dico che ho vissuto un film, persone che scappavano, chi non riusciva a respirare dal troppo fumo, bambini che piangevano” ha poi ripreso il discorso, raccontando l’esperienza surreale che si è ritrovata a vivere e che mai avrebbe creduto di poter vedere di fronte ai suoi occhi. “Ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso dolore che mi porto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio” ha poi concluso, ancora scioccata da quanto è accaduto.

Susy Fuccillo ha vissuto un vero incubo. Un episodio che si aggiunge purtroppo ai tanti incendi che stanno colpendo il sud Italia in questo periodo.