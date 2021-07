Temptation Island, dopo l’ultima puntata cambia tutto e le cose cambiano anche per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Temptation Island è finito da qualche giorno, ma le polemiche e le indiscrezioni su quest’ultima edizione andata in onda non sono di certo finite con il termine della messa in onda. Questa volta a parlare è Valentina Vignali che ha scelto di pubblicare sui social tutti i messaggi che uno dei protagonisti di quest’anno le ha inviato mentre era ancora “felicemente” fidanzato. Lui, almeno per il momento, non ha ancora risposto, ma gli utenti del web si sono tutti schierati contro di lui.

Da Temptation Island ad Amici 21: tutte le news e i gossip del 29 luglio

Dopo Temptation Island passiamo ad un altro programma realizzato da Maria De Filippi, parliamo di Amici. Durante la prossima edizione del talent show di canale 5 ci saranno tantissime novità e sembrerebbe che uno storico insegnante non sia stato riconfermato nel cast ma che al suo posto vedremo uno storico vincitore. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Per scoprire di chi si tratta non ti resta che seguire il nostro TG Pettegola, che trovate in fondo all’articolo. Anche per scoprire l’ultima rivelazione di Ignazio Moser che, incurante della gelosia della sua Cecilia Rodriguez, ha rivelato con chi ci avrebbe provato all’Isola dei Famosi qualora fosse stato single. E non manca nemmeno il gesto di Stefania Orlando che ha deciso di sfidare i canoni, totalmente ingiusti, impostati dalla società dando un’importante lezione a tutte le donne non più giovanissime che hanno scelto di seguirla sui social.

Infine, ma non per importanza, c’è Tommaso Zorzi che ha deciso di chiudere in maniera definitiva la sua amicizia con Francesco Oppini a causa di alcuni scivoloni fatti da lui e da un suo amico. Per scoprire tutte le notizie del giorno e non perderti alcun gossip sui personaggi più amati della tv, non ti resta che guardare il nostro TG.