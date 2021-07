Victoria De Angelis in versione dea bionda: reggiseno di tulle nero, occhi azzurri in risalto e addome scoperto. Una visione per i fan.

Victoria De Angelis regala un nuovo selfie ai fan lasciando tutti senza parole. Passano gli anni e la quindicenne che sognava di formare una band con gli amici e di conquistare il mondo con la musica sta crescendo. A 21 anni è una piccola donna che, con gli amici Damiano, Ethan e Thomas sta letteralmente scalando le classifiche mondiali, ma sta anche incantando i fans con la sua indiscutibile bellezza.

Sia quando si mostra totalmente senza trucco sia quando, in scena, sfoggia un make up perfetto, Victoria mette d’accordo tutti: è assolutamente bellissima e i suoi selfie scattati anche prima di un evento importante incantano tutte le volte.

E’ quanto accaduto il giorno in cui i Maneskin si sono recati in Campidoglio per ricevere la lupa capitolina dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Mentre si preparavano per l’evento, Victoria ha pubblicato un selfie sfoggiando la sua straordinaria bellezza.

Victoria De Angelis: selfie davanti allo specchio in reggiseno: bellezza straordinaria

Capelli sciolti, biondi e che le cadono sulle spalle, trucco evidente per esaltare l’azzurro cielo dei suoi occhi, reggiseno in tulle nero di Gucci e addome scoperto: il risultato è una Victoria De Angelis in versione dea.

Una foto scattata davanti allo specchio mentre si preparava insieme agli altri Maneskin per la cerimonia organizzata in Campidoglio dove hanno annunciato il concerto che terranno al Circo Massimo il 9 luglio 2022.

Animo rock, libero, indipendente e coraggioso: è questo che Victoria dei Maneskin trasmette ai fans di tutto il mondo che, oggi, sognano d’imparare a suonare uno strumento musicale e di realizzare tutti i loro sogni come ha fatto Victoria insieme a Damiano, Ethan e Thomas.

Victoria, però, è anche una semplice ragazza di 21 anni che ama trascorrere il tempo con gli amici di sempre e scattare selfie davanti allo specchio per immortalare un look particolare. Bella, talentuosa, schietta, sincera e legata alla famiglia e agli amici, Victoria sta facendo innamorare il mondo.