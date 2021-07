Damiano e Victoria dei Maneskin senza filtri e senza maschere: foto

Come sono Damiano e Victoria dei Maneskin senza trucco, filtri e maschere? Le foto al naturale del cantante e della bassista della band romana.

Damiano e Victoria dei Maneskin, esattamente come Ethan e Thomas, quando salgono sul palco sia per un concerto che per una singola esibizione, non lasciano nulla al caso. Tutto è studiato nei minimi dettagli: dall’outfit al make up. Sia Damiano che Victoria sfoggiano sempre un make up che, puntualmente, conquista i fans, innamorati del loro stile sempre rock, studiato e ricercato.

Ma come sono Damiano e Victoria senza trucco e senza filtri? A svelare il mistero sono il frontman e la bassista dei Maneskin che, durante il tempo che trascorrono insieme sia quando sono liberi che quando lavorano a nuove canzoni, sono soliti immortalare il momento in selfie in cui si mostrano assolutamente al naturale, senza un filo di trucco.

Le foto di Damiano e Victoria dei Maneskin senza trucco e senza filtri

Senza un filo di trucco, con il viso totalmente al naturale, Damiano e Victoria mostrano la bellezza dei loro vent’anni. Nello studio della casa di Garlasco in cui si trovano insieme ad Ethan e Thomas per lavorare al nuovo album e alla scaletta dei brani che eseguiranno durante i Festival internazionali a cui parteciperanno tra agosto e settembre, Damiano e Victoria hanno regalato ai fans il selfie che vedete qui in alto.

Una foto sempre che ha fatto impazzire i fans dei Maneskin, sempre più innamorati della bellezza di Victoria a cui arrivano anche proposte di matrimonio sui social.

Al naturale, il frontman e la bassista dei Maneskin conquistano per la bellezza dei loro volti semplici e sereni. Nonostante la stanchezza dovuta ai numerosi impegni, infatti, complice la loro giovane età, i loro visi non mostrano molti segni di stanchezza.

Entrambi bellissimi e corteggiatissimi, Victoria e Damiano sanno come scatenare l’entusiasmo dei fans che aspettano sempre puntualmente un loro selfie.

I selfie al naturale come quelli che vedete nella galleria qui in alto sono tra i preferiti dei fans dei Maneskin.