“Victoria De Angelis sposami”: proposte di matrimonio per la bassista dei Maneskin

“Victoria De Angelis sposami”: le proposte di matrimonio sui social per la bassista dei Maneskin. I fans pazzi di lei.

Proposte di matrimonio per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin è sempre più la beniamina dei fans. Giovanissima, talentuosa, bellissima, indipendente, libera, icona del rock e leader della band che sta scalando le classifiche mondiali della musica.

Se Damiano David è il frontman dei Maneskin, colui che sul palco trascina il pubblico e i compagni, dietro le quinte, Victoria è considerata colei che ha in mano le redini della band. Del resto, è stata lei a mettere insieme Thomas e Damiano, è stata lei a trovare Ethan con un annuncio su Facebook ed è sempre stata lei a scegliere il nome Maneskin omaggiando le sue origini danesi.

Da quando i Maneskin sono saliti sul tetto d’Europa vincendo l’Eurovision e stanno scalando le classifiche mondiali, il numero dei fan aumenta giorno dopo giorno così come gli ammiratori personali di Victoria che, sotto il suo ultimo post, le hanno fatto delle vere e proprie proposte di matrimonio.

Tutti pazzi per Victoria De Angelis dei Maneskin: le proposte di matrimonio dei fan

“Late night“, scrive Victoria nella didascalia che accompagna una serie di foto tra le quali anche quella che vedete in alto, scattate probabilmente durante le recenti tappe del tour promozionale fatto in occasione dell’uscita del videoclip di “I wanna be your slave” e che ha portato i Maneskin in Svizzera, Austria e Germania.



LEGGI ANCHE—>“Non ti nascondere”: la richiesta di Damiano dei Maneskin a Victoria

I selfie di Victoria hanno letteralmente fatto esplodere Instagram. Più di un milione i like e più di 8mila commenti da parte di fans di diverse nazionalità. I Maneskin, infatti, stanno mettendo d’accordo il mondo e, dopo l’Eurovision, sono sempre più i fans stranieri che li seguono con affetto.

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin: i selfie che fanno impazzire i fan