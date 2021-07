Anche delle semplici fette biscottate possono trasformarsi in una torta golosa e facile da preparare. Seguite i nostro consigli, sarà festa in famiglia

Se come noi siete convinte che in cucina non si deve buttare davvero nulla, la torta con fette biscottate, mele e mandorle è un’idea che vi piacerà. Perché alzi la mano chi non ha in famiglia almeno una persona che non mangia le fette biscottate se sono rotte e non perfettamente intere (o forse siamo proprio noi a farlo).

Certo, se dobbiamo spalmarci sopra la marmellata, il miele o il burro è anche giusto, ma solo da inzuppare nel latte o nel thé andrebbero anche bene. E visto che non dobbiamo sprecare il cibo, ecco un’idea intelligente per riutilizzarle, trasformandole in una torta completa, con frutta fresca e secca. Usiamo mele e mandorle, ma potrebbero anche essere pere e nocciole, tanto il trucco è sempre quello.

Torta con fette biscottate, mele e mandorle, conservazione e preparazione

La nostra torta con fette biscottate, mele e mandorle può durare fino a tre giorni fuori dal frigorifero, in un contenitore ermetico.

Ingredienti:

250 g di fette biscottate

500 ml latte

2 uova

130 g di zucchero semolato

60 g cucchiai di mandorle sgusciate

1 mela

1/2 limone

zucchero a velo q.b.

Olio di semi q.b

Preparazione:

Sbriciolate con le mani le fette biscottate avanzate in una ciotola capiente e quando avete finite versateci sopra il latte tiepido affinché si ammorbidiscano. Poi mescolate velocemente con un cucchiaio di legno e lasciate riposare per qualche minuto.

A quel punto aggiungete quindi le uova, lo zucchero semolato, le mandorle tritate con un coltello, la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato e la mela tagliata prima a fette e poi a dadini.

Amalgamate con cura tutti gli ingredienti, poi versate il composto in una tortiera da 18 centimetri precedentemente oliata con un filo di olio di semi e infarinata. Appiattite bene la superficie e infilate nel forno ventilato già caldo, tenendola per 45 minuti a 180°.



Come al solito, quando dovrebbe essere cotta fate la classica prova dello stecchino e se esce asciutto potete sfornare. Lasciatela raffreddare e prima di servire la vostra torta con fette biscottate, mele e mandorle,spolverizzate la superficie con lo zucchero a velo.