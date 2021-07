“Non ti nascondere”: la richiesta di Damiano dei Maneskin a Victoria

Damiano David dei Maneskin fa una richiesta a Victoria De Anhelis durante un’intervista rilasciata in Germania, video.

I Maneskin sempre in vetta alle classifiche mondiali e sempre impegnati nel tour promozionale europeo che li sta portando in giro per l’Europa da circa due mesi. Dopo una piccola pausa nel corso della quale si sono rinchiusi nella casa-studio di Garlasco per cominciare a lavorare al nuovo album, in occasione della pubblicazione del videoclip di “I wanna be your slave” che, in soli quattro giorni, ha superato 14 milioni di visualizzazioni, i Maneskin sono ripartiti nuovamente per altre tappe del tour promozionale.

La giovane band romanda ha così fatto tappa in Svizzera, in Austria e in Germania. Durante un’intervista rilasciata alla radio svizzera SRF 3, oltre a svelare alcuni segreti, Damiano ha fatto una richiesta a Victoria.

Damiano e Victoria, botta e risposta durante un’intervista dei Maneskin: i fan apprezzano

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, in pochi minuti, hanno risposto ad una serie di domande nel corso dell’intervista rilasciata alla radio svizzera SRF 3 in occasione del videoclip di I wanna be your slave. Dopo aver svelato di essere quello che ha festeggiato di più la vittoria dell’Italia alla finale degli Europei che hanno visto tutti insieme, i Maneskin hanno soddisfatto alcune curiosità dei fans.

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin: i selfie che fanno impazzire i fan

Tra le prime domanda non poteva che esserci quella sull’Eurovision Song Contest. “Chi ha creduto di più alla vittoria?“, chiede la giornalista. Victoria dice di averci sempre creduto e Damiano, sorridendo, dopo averla guardata, dice: “Ma che stai dicendo? Sei una bugiardissima”, dice il frontman con il sorriso. “Ci credevo di brutto”, si difende Victoria mentre Thomas mette fine alla questione mostrando le card di tutti e quattro e spiegando che il gruppo aveva sempre creduto alla vittoria.

Tra i quattro, colui che dorme di più è Thomas. “Se abbiamo un appuntamento alle 8.30, si presenta alle 8.50“, afferma Damiano. Chi ha più groupies (fan molto giovani che, a partire dagli anni Sessanta, oltre ad amare particolarmente la musica di un certo rocker o addirittura di diversi artisti, li seguivano nei loro tour, irresistibilmente attratte dal loro carisma ndr)?. “Ethan e Damiano”, affermano in coro.

LEGGI ANCHE—>Damiano David dei Maneskin: “Ho cominciato a farlo per Victoria” – Video

Ad impiegare più tempo in bagno per prepararsi, invece, sono Ethan e Damiano. “Solo per i capelli”, sottolinea la De Angelis. Tra i quattro, poi, chi è il più grande fan del pop? “Damiano”, rispondono senza esitare Victoria, Ethan e Thomas. Damiano, però, svela che anche Victoria è una grande fans del pop e, rivolgendosi all’amica, aggiunge: “Non ti nascondere”.



Un’intervista diversa dalle solite e che ai fans dei Maneskin è piaciuta tantissimo.