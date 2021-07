Damiano David dei Maneskin: “Ho cominciato a farlo per Victoria” – Video

Damiano David, ospite di Nikkie Tutorials, svela un retroscena su una sua abitudine: “Ho cominciato a farlo per Victoria”, video.

Damiano David, insieme ai Maneskin, sta conquistando il mondo con la sua musica, ma anche con il suo stile mai banale. Sin da quando hanno partecipato a X Factor, i Maneskin hanno dimostrato di dare molta importanza al look. Gli outfit sfoggiati prima al Festival di Sanremo 2021 e poi all’Eurovision hanno conquistato tutti per l’originalità.

Insieme agli abiti, inoltre, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas danno molta importanza al trucco. Damiano, in particolare, ha più volte ammesso di amare molto il trucco, ma quando ha iniziato? A svelarlo è stato proprio lui.

Damiano David: “Ho cominciato a truccarmi quando me l’ha chiesto Victoria”

Durante il tour promozionale che li ha portati anche a Copenaghen dove si sono regalati dei nuovi tatuaggi, i Maneskin hanno fatto tappa anche in Olanda e sono stati ospiti di Nikkie Tutorials che avevano avuto modo di conoscere durante l’Eurovision 2021 la cui vittoria gli ha aperto le porte della musica mondiale.

Damiano ha accettato di farsi truccare da Nikkie Tutorials a cui ha raccontato come, quando e perchè ha cominciato a truccarsi.

“Damiano benvenuto. Sono molto contenta e onorata di poterti truccare. Tu indossi sempre degli outfit fantastici ogni volta che ti vedo. Voi ragazzi avete degli smokey eyes fatti meglio dei miei quindi oggi il mio lavoro sarà quello di dare un tocco in più e valorizzare”, dice Nikkie Tutorials che poi rivolge a Damiano alcune domande.

“Come è nato il tuo interesse per il makeup? Da dove arriva?”, chiede Nikkie. “Non sapevo dell’esistenza del makeup fino a tipo il 2016. Ma una volta ero a casa di Victoria e lei mi ha detto ‘ti va di provare questo?’. Mi ha dato questa matita e io ero tipo ok, proviamola. Ho colorato solo la parte inferiore dell’occhio e ho pensato ‘questa cosa è fantastica’. Quindi mi sono immediatamente innamorato. Da quel giorno ho iniziato a truccarmi anche solo per uscire con i miei amici e ovviamente all’inizio loro mi prendevano in giro, ma poi si sono abituati. Hanno capito che quello mi faceva sentire più a mio agio”, è stata la risposta di Damiano.

Insomma, è stata Victoria a convincere Damiano a provare per la prima volta il makeup. Da quel momento, il frontman dei Maneskin non ha più rinunciato al trucco.