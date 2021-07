I Maneskin ricevono la lupa capitolina in Campidoglio da Virginia Raggi e annunciano un’incredibile sorpresa per i fan: bomba clamorosa.

I Maneskin ricevono la lupa capitolina in Campidoglio dalla saindaca Virginia Raggi e spiazzano tutti con un annuncio clamoroso. Emozionati, sorridenti e felici per l’importante riconoscimento che la città in cui sono nati e cresciuti e dove hanno cominciato a sognare di diventare delle vere e proprio rockstar ha voluto riconoscergli dopo l’importante vittoria all’Eurovision 2021 che gli sta permettendo di scalare le classifiche mondiali.

Davanti ai genitori, presenti alla cerimonia che si è tenuta in Campidoglio, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dopo aver ribadito quanto sia importante il concetto di libertà che esprimono non solo attraverso la musica, ma anche il look, hanno annunciato quello che nessuno avrebbe mai immaginato.

I Maneskin, l’annuncio che scatena i fans: a luglio 2022 concerto al Circo Massimo di Roma

I Maneskin non si fermano più e, per la grande gioia dei fans che speravano di poter avere nuove date, annunciano un nuovo concerto per il tour 2022 che li proterà in giro per l’Italia e l’Europa. La band romana che sta facendo innamorare il mondo della sua musica, dopo le date di dicembre di Roma e Milano, già sold out, dopo il tour primaverile, tutto sold out, che li porterà a Napoli, Firenze, Torino, Bari, Verona, in Campidoglio, alla presenza della sindaca Raggi che gli ha consegnato la lupa capitolina, ha annunciato una nuova data.

Alla domanda sui progetti per il futuro, Victoria, emozionata, sotto lo sguardo di Damiano, Ethan e Thomas, ha svelato: “I progetti sono tanti. L’anno prossimo, a luglio, suoneremo al Circo Massimo“, scatenando l’entusiasmo delle persone presenti nell’aula. Non un luogo qualunque, dunque, ma un simbolo vero e proprio di Roma che accoglierà i quattro ragazzi che, partiti da Via del Corso, stanno conquistando il mondo.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 28 luglio alle 11. La notizia, naturalmente, ha già scatenato l’entusiasmo dei fans, pronti a far partire la caccia al biglietto.