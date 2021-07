Maneskin, l’annuncio che tutti stavano aspettando: il nuovo manager

I Maneskin rompono il silenzio e svelano l’identità del nuovo manager: dopo l’addio a Marta Donà, ecco chi hanno scelto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Silenzio interrotto sul nome del nuovo manager dei Maneskin. Dallo scorso 4 giugno quando la manager storica Marta Donà ha annunciato l’addio alla band per scelta di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, è partita la caccia al nuovo manager dei Maneskin.

Sono stati tanti i nomi fatti nelle ultime settimane. Inizialmente è saltato fuori il nome di Fabrizio Ferraguzzo, produttore con cui i Maneskin lavorano dai tempi di X Factor e con cui hanno creato gli album Il ballo della vita e Teatro d’Ira Vol. I. Successivamente è saltato fuori il nome di Simon Cowell, il creatore di X Factor che aveva scatenato ansia tra i fans al punto fa aver fatto partire anche una petizione.

I Maneskin sono sempre rimasti in silenzio smentendo unicamente il nome di Simon Cowell come manager. Oggi, però, è finalmente arrivato l’annuncio che tutti i fans stavano aspettando.

I Maneskin svelano il nuovo management

Ad occuparsi dei Maneskin in futuro sarà la Exit, Music Management. Si tratta di una nuova società che ha come primi artisti proprio le quattro rockstar del momento che stanno scalando le vette di tutte le classifiche mondiali e che sono attesi da una serie di Festival internazionali che, ad agosto, li porterà in giro per l’Europa in attesa del tour italiano che avrà come anteprime le date di Roma e Milano di dicembre per poi riprendere nella primavera del 2022.

“EXIT MUSIC MANAGEMENT NASCE OGGI. I Maneskin sono i primi artisti rappresentati” si legge nel post con cui la società ha annunciato l’importante collaborazione con i Maneskin. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno scelto una società giovane come lo sono loro e, probabilmente, composta da persone amiche e di cui si fidano.



Del resto anche per la realizzazione del videoclip di I wanna be your slave che sta facendo impazzire i fans di tutto il mondo si sono affidati ad una squadra composta essenzialmente da amici. L’annuncio arriva alla vigilia dell’importante appuntamento in Campidoglio dove, martedì 27 luglio, dalle mani di Virginia Raggi, riceveranno la lupa capitolina.