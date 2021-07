By

Il look rosa di Levante, indossato dalla cantante durante una tappa del suo tour estivo, è un’ode assoluta alla femminilità e all’eleganza di altri tempi: perfetto per un aperitivo o addirittura per una cerimonia non troppo formale, ecco a chi sta bene.

Levante è a modo suo un’assoluta icona di stile, anche se non si può dire che scelga i capi del suo guardaroba a seconda dell’ultima tendenza del momento: la cantante ha un’idea molto precisa del suo stile e dell’impatto visivo che vuole ottenere con le sue mise.

Nella maggior parte dei casi Levante si ispira agli anni Sessanta e Settanta, con minigonne vertiginose, stampe geometriche, colori intensi.

Anche l’acconciatura super cotonata che Levante sta sfoggiando nelle ultime settimana è direttamente ispirata alla moda di 60 anni fa, ma almeno in questo Levante è perfettamente al passo con i tempi: le acconciature retrò sono state un must assoluto negli ultimi mesi.

In genere Levante adora indossare camicette a fantasia e minigonne a tinta unita, come ha fatto diverse volte nel corso del tour: noi abbiamo deciso di copiare uno dei suoi outfit più riusciti in assoluto, e di addolcirlo con una nota leggermente più romantica.

Il look rosa di Levante: come copiarlo con meno di 30 €

Levante ha scelto il look total pink per la sua data nella Reggia di Stupinigi, in provincia di Torino e lo ha completato con un paio di sandali bianchi con cinturino e plateau che sottolineano le bellissime gambe della cantante e le proporzioni molto eleganti della sua caviglia.

Se ci si sente a proprio agio a indossare questo tipo di calzatura, davvero molto anni Settanta, si tratta di un’ottima opzione per sostituire il più scomodo tacco a spillo senza perdere centimetri preziosi.

Per quanto riguarda la camicia rosa a pois di Levante, si tratta di un modello a maniche lunghe con un colletto maschile e appuntito, molto rigoroso.

I pois sono in due colori: azzurro e bianco, e si tratta di una camicia slim fit, cioè piuttosto aderente sulle braccia e intorno al torace.

La gonna invece è una minigonna a vita alta perfetta per mettere in mostra le gambe ma che forse non è adatta a tutte.

Ecco allora la proposta di Chedonna per copiare il look rosa di Levante con un tocco leggermente meno rock e più adatto a ogni fisicità.

La camicia rosa a pois di Shein è leggermente più morbida di quella di Levante e presenta pois bianchi e più fitti. Si tratta di un modello più romantico in virtù del suo scollo a V molto casto ma di certo meno rigoroso del colletto della camicia di Levante. È una camicia perfetta per una ragazza dalle spalle strette, perché grazie alla maniche leggermente a palloncino amplia la linea orizzontale delle spalle.

Per quanto riguarda la gonna, invece, proponiamo un modello a sigaretta monocolore che presenta qualche centimetro di cinturina bustino semirigida e un punto vita molto alto, esattamente come quella di Levante.

La lunghezza però è leggermente diversa: il modello che proponiamo accarezza le curve scendendo fino al ginocchio, per un look più moderato ed elegante che si adatterà in maniera molto semplice a un gran numero di occasioni.

La gonna a tubino accompagna le forme dei fianchi e contribuisce a creare un po’ di “curve” sottolineando il punto vita: perfetta per le donne dal fisico a rettangolo che hanno bisogno di rendere più sinuosa la linea della figura.