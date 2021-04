Le scarpe con la zeppa sono un trend intramontabile e saranno anche le migliori amiche delle donne durante la primavera 2021. Pronte a scoprire quelle a cui non si potrà rinunciare?

Le scarpe con la zeppa hanno una lunga serie di caratteristiche positive, tra cui l’enorme comodità rispetto a tacchi della stessa altezza.

Grazie infatti al comodo e ampio sostegno che forniscono all’intera pianta del piede possono essere indossate per tutto il giorno senza ridurre i piedi a pezzi a fine serata. Grazie alla loro altezza sono in grado di slanciare la figura esattamente come farebbero un paio di tacchi, quindi sono perfette per le donne che, se potessero, non rinuncerebbero mai a qualche centimetro in più.

Infine, sono allo stesso tempo un accessorio classico e una vera e propria avanguardia dello stile: negli anni infatti abbiamo calzato ai piedi veramente di tutto, dalle elegantissime scarpe di tela che Kade Middleton indossa ogni volta che la regina non guarda agli scarponcini di legno che ricordano inevitabilmente quelli degli antichi venditori di pesce.

Ma quali sono i modelli a cui proprio non dovremmo rinunciare nemmeno nel corso della primavera di quest’anno?

Le scarpe con la zeppa su cui costruire un intero look

Possiamo essere ragazze dallo stile classico o signore di una certa età che ricordano con nostalgia le scarpe rigorosamente anni Settanta che indossavano da giovani, ma in nessun caso sapremo resistere alla tentazione di calzare un paio di scarpe con la zeppa e andare a conquistare il mondo.

Ecco qui di seguito alcuni dei modelli da cui si potrà trarre ispirazione per inventare (o reinventare) uno stile comodo, casual o elegantissimo.

Le intramontabili scarpe con la zeppa di Kate Middleton

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e moglie del Principe William, non disdegna di indossare tenute sportive: non si separerebbe mai dai suoi vecchissimi (ma comodissimi) stivali da equitazione e non rinuncerà mai alle sue comode scarpe di tela con la zeppa e i lacci intorno alla caviglia, anche se fanno storcere il naso a Sua Maestà, la quale non si può dire che le adori.

Questo modello di scarpa con la zeppa è il più classico e allo stesso tempo il più versatile. Si trova in commercio in tantissimi colori e fantasie, anche se nella maggior parte dei casi si prediligono tessuti e colori naturali, che riprendano o che almeno si abbinino bene alla corda con cui sono rivestiti il tacco e il plateau.

I nastri da legare intorno alla caviglia sono perfetti per esaltare le caviglie sottili e slanciate, mentre potrebbero risultare un po’ fuori luogo sulle donne che hanno caviglie spesse e polpacci importanti.

Leggi anche => Come vestirsi se sei una donna curvy per alleggerire le forme

Sandali con la zeppa open toe

Un altro classico intramontabile sono i sandali open toe che si abbinano benissimo alla zeppa dando vita a un paio di scarpe assolutamente femminili, maliziose e vivaci.

Molto spesso le scarpe open toe con la zeppa presentano un cinturino regolabile: anche in questo caso, esattamente come per i nastri da annodare intorno alla caviglia, si tratta di un modello perfetto per chi ha caviglie sottili e slanciate.

Zoccoli con la zeppa di sughero

Questo modello di scarpe con la zeppa fa completamente a meno del cinturino e per questo motivo potrà piacere alle donne che non amano sentire le caviglie strette da un laccio o da una striscia di cuoio.

La zeppa in sughero naturale è molto coerente con l’immagine tipica delle scarpe con la zeppa, dal momento che il colore è estremamente simile a quello della corda normalmente utilizzata per questo tipo di calzature, ma è molto più raffinato e versatile. Queste scarpe possono essere abbinate a un look glamour o sportivo senza necessariamente virare verso il country.

Questo tipo di zoccoli/sabot si abbina benissimo a un look street o rock e completano in maniera meravigliosa un outfit che giri intorno a un paio di leggins di similpelle o a un chiodo di pelle nera.

Leggi anche => Giacca di pelle nera, come abbinarla in cinque modi differenti

Sandali alla schiava

I sandali alla schiava sono un modello ad altissimo tasso di sensualità. Sono perfetti con outfit eleganti e glamour e attirano l’attenzione sulle caviglie e sui polpacci.

Sono perfetti da indossare con gonne corte o lunghe ma con profondi spacchi, ma anche con pantaloni a sigaretta o aderenti che lasciano le caviglie scoperte.

Questo modello ha moltissimi punti a favore, ma aumenta il pericolo di commettere qualche scivolone di stile. Stringere troppo i lacci, infatti, potrebbe provocare gonfiore alle gambe e alle caviglie oppure segni poco eleganti sui polpacci.

Stringere i lacci troppo poco, tuttavia, non è una buona idea, dal momento che dopo qualche ora lascerebbe i lacci dei sandali “accasciarsi” intorno alle caviglie.

Questo tipo di allacciatura è adatta a donne che hanno polpacci sodi e scolpiti oppure molto lunghi e sottili. Piuttosto sconsigliata a chi ha polpacci importanti e piuttosto corti.

I sandali di nappa traforata

La nappa è un tipo di pelle estremamente morbida e leggera, lavorabile quasi come stoffa. I sandali con la zeppa in nappa traforata sono estremamente raffinati e piuttosto rari.

I più pregiati sono sicuramente quelli realizzati a mano da esperti artigiani in grado di padroneggiare precise tecniche di lavorazione. Questo modello, di cui ci si può davvero innamorare, è reso ancora più unico dai dettagli color argento che impreziosiscono il sughero della zeppa. La nappa è lavorata con dettagli finissimi e gli orli sono così fini che potrebbero davvero essere confusi con il pizzo.