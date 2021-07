Fidanzato Victoria De Angelis: ecco chi è il ragazzo con lei nella foto

Fidanzato Victoria De Angelis dei Maneskin: ecco chi è il ragazzo apparso in foto con la bassista dei Maneskin.

Victoria De Angelis dei Maneskin ha un fidanzato? Bellissima e talentuosa, la bassista della band che sta conquistando le classifiche mondiali, è super corteggiata. I fan non perdono occasione per complimentarsi con lei prima per il suo talento musicale e poi per l’indiscutibile bellezza.

Durante il tour promozionale europeo, molti fans hanno sottolineato la bellezza di Victoria dando vita ad un siparietto anche con Damiano David. Impegnatissima con i Maneskin, Victoria trascorre la maggior parte del tempo con Damiano, Ethan e Thomas.

Con tutti e tre ha un rapporto unico, ma nel cuore di Victoria c’è un amore? La bassista dei Maneskin è fidanzata? I rumors si sono scatenati dopo la pubblicazione, tra le storie del suo profilo Instagram, di una foto in cui appare in compagnia di un ragazzo.

Fidanzato Victoria dei Maneskin: una foto scatena i rumors, ma non è come sembra

La foto che ha scatenato i rumors intorno alla vita privata di Victoria è quella che vedete qui in alto. Se i fans storici conoscono benissimo l’identità del ragazzo accanto a Victoria e non hanno affatto pensato ad un suo, probabile fidanzato, i fans della band romana più recenti hanno pensato immediatamente ad un flirt tra i due.

Il ragazzo che è con Victoria nella foto qui in alto, in realtà, non è affatto il suo fidanzato, ma fa parte dello staff dei Maneskin. Lui, infatti, si chiama Leonardo Grillo ed è l’assistente personale dei Maneskin nonchè migliore amico di Damiano David.

Leonardo è colui che ha immortalato i vari momenti del Ballo della vita Tour sia in Italia che in Europa e ha vissuto con i Maneskin nella casa-studio di Garlasco sia mentre lavoravano all’album Il ballo della vita che recentemente per Teatro d’Ira – Vol. II che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da hey y’all this is måneskin <3 (@_maneskin_mysmile__)

Leonardo, dunque, è uno dei migliori amici della band nonchè assistente personale. Era presente, infatti, anche a Rotterdam durante l’Eurovision 2021 che durante il tour promozionale europeo. A Copenaghen, infatti, esattamente come Damiano, Victoria e Thomas, anche Leonardo ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio.