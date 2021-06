Maneskin, notte folle a Copenaghen per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

I Maneskin, a Copenaghen per il tour europeo promozionale, si regalano una notte folle: ecco cosa hanno fatto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

I Maneskin si regalano una notte folle in quel di Copenaghen, nuova tappa del tour euopeo promozionale che hanno cominciato da una settimana per portare la loro musica in giro per l’Europa e che li ha portati già a Berlino, Amsterdam e Goteborg, città dove hanno riscosso un successo incredibile.

Insieme ai loro amici che fanno parte della crew dei Maneskin, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno trascorso una serata in hotel tra nuovi tatuaggi e una birra. Le foto, pubblicate sul profilo ufficiale della band romana, hanno scatenato l’entusiasmo dei fans sempre più numerosi e provenienti da ogni parte del mondo dopo il trionfo all’Eurovision 2021.

I nuovi tatuaggi dei Maneskin: cosa si sono tatuati a Copenaghen Damiano, Victoria e Thomas

Attraverso una gallery di foto, i Maneskin, sul proprio profilo Instagram, hanno svelato di essersi concessi una serata di divertimento con gli amici nel corso della quale hanno scelto di farsi tatuare. Mentre sorseggiavano una birra, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, insieme ai loro amici, hanno scelto i nuovi tatto che sono stati svelati anche dal tatuatore che, sulla propria pagina Instagram, ha svelato dove si sono tatuati i Maneskin e soprattutto cosa.

L’unico che, a quanto pare, ha scelto di non tatuarsi è Ethan che, negli scorsi giorni, ha scatenato i commenti degli amici sfoggiando gli addominali sui social. Damiano, invece, ha scelto di tatuarsi alcune dita della mano; Thomas si è tatuato il fianco mentre Victoria ha scelto di tatuarsi il braccio. Tutti e tre hanno fatto scelte originali e particolari fissando così sulla pelle il viaggio in Europa che hanno intrapreso dopo la vittoria all’Eurovision 2021 per promuovere la propria musica.

Dopo Copenaghen, i Maneskin sono partiti per Parigi arrivando così nella Francia che, dopo la vittoria dell’Eurovision, ha rivolto un’accusa pesantissima a Damiano, prontamente smentita. Subito dopo sarà la volta della Polonia per un tour promozionale che sta portando sempre più in alto i quattro giovani romani partiti da Via del Corso.