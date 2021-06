Il batterista dei Maneskin, Ethan Torchio, pubblica su Instagram le foto in cui sfoggia gli addominali scatenando i commenti di Damiano, Victoria e Thomas.

Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin, pubblica alcune foto sul suo profilo Instagram personale e, oltre a quelli dei fans, scatena anche i commenti degli amici Thomas Raggi, Ethan Torchio e Damiano David. Contrariamente a Victoria e Damiano, sempre molto presenti sui social soprattutto durante i periodi di lavoro dei Maneskin, Thomas ed Ethan pubblicano più raramente sui social.

Le foto in cui sfoggia gli addominali hanno così scatenato i fans dei Maneskin che si sono complimenti con il batterista. Tuttavia, anche i commenti di Thomas, Victoria e Damiano non sono passati inosservati portando a casa migliaia di like. Ma cosa hanno scritto gli altri tre membri dei Maneskin sono le foto dell’amico? Andiamo a scoprirlo.

Ethan dei Maneskin mostra gli addominali: i commenti di Victoria, Damiano e Thomas conquistano tutti

La foto di Ethan che ha scatenato i commenti dei fan dei Maneskin, ma anche di Damiano, Victoria e Thomas è quella che vedete qui in alto. Il batterista, con i capelli sciolti e una sigaretta tra le labbra, sfoggia gli addominali. Oltre ad aver conquistato più di 610mila like e più di 8mila commenti, ha portato a casa anche le parole degli amici che hanno commentato il post in modo ironico scatenando la reazione divertita dei fans della band romana.

“100% puro sangue”, ha scritto Thomas. “Italian beef” ovvero “manzo italiano”, è il commento di Victoria. “Ci grattiamo il parmigiano su sta panza”, ha scritto invece Damiano puntando sugli addominali scolpiti dell’amico.

Amici da anni, Ethan, Thomas, Damiano e Victoria stanno girando l’Europa con un tour promozionale che, per ora, li ha portati a Berlino, Amsterdam, Goteborg e Copenaghen dove si trovano oggi. Tra un’intervista e un’esibizione live, i Maneskin trovano anche il tempo per rilassarsi un po’ come testimonia la foto in piscina di Damiano e Victoria che ha scatenato il web. Nel frattempo, con la loro musica, i quattro musicisti romani continuano a scalare le classifiche di tutto il mondo.