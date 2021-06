Giulia Stabile e Sangiovanni, intima confessione sulla prima volta

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici di Maria de Filippi arriva l’importante rivelazione sulla loro prima volta: ecco cosa hanno dichiarato.

I due vincitori della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, posano insieme come protagonisti di un servizio fotografico attesissimo di Vanity Fair. Per l’occasione la ballerina e il cantante di Amici si sono raccontati rivelando dettagli e informazioni sulla loro storia d’amore post Amici.

In tantissimi hanno atteso con ansia IL servizio fotografico della coppia nata sotto le luci e i riflettori di Amici 20. Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie più amate del programma e oltre ad aver condiviso la vittoria condividono insieme la vita. In particolare sono stati beccati sulla spiaggia di Fregene ma ancora nessun servizio fotografico insieme. Ecco cosa hanno dichiarato i due giovanissimi.

Giulia Stabile e Sangiovanni: “A noi non è ancora successo”

La coppia composta da Giulia Stabile e Sangiovanni, presenta nella copertina di Vanity Fair, parlerà nel corso dell’intervista del loro amore, ma anche della libertà di amare. Per il momento le dichiarazioni note sono poche, trattandosi di un’anteprima, ma sono abbastanza da mandare in tilt i fan. I Sangiulia sono amatissimi, oltre a essere ormai l’unica coppia nata ad Amici 20 e ancora in piedi.

A proposito della loro relazione, il cantante e la ballerina hanno detto: “La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo“.

Seguiranno altre dichiarazioni nell’intervista completa? Ai fan non dispiacerà se i due preferiranno tenere questi dettagli privati. Ma alcuni vorrebbero sapere pure questo! Intanto la coppia è giovanissima, 18 anni lui e 19 lei appena compiuti, e alle prese forse con il loro primo amore. Dunque tutto è lecito, e forse anche giusto tener qualcosa in riserbo per se stessi. Ciò che è noto è che di sicuro è il primo amore per Giulia Stabile, per lei è stato anche il primo bacio con Sangiovanni. Il cantante ha aggiunto: “Giulia ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi”. Si sono trovati, insomma, sono giovani, belli, innamorati e teneri. Sul primo bacio, almeno quello a stampo, Giulia ha ricordato:

“Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”

Tuttavia come precisato successivamente da Sangiovanni non si è trattato proprio di un bacio, ma di un innocente bacio a stampo come tra due bambini. Il vero primo bacio poi è arrivato in un momento successivo.