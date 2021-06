“Non è più come prima. Dopo Amici è cambiato tutto”: Sangiovanni spiazza Giulia Stabile

Sangiovanni ha recentemente spiazzato i fan facendo una rivelazione sul suo rapporto con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.

Sangiovanni, dopo la fine della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Il giovane artista, che ha vinto la categoria canto nella ventesima edizione dello show targato canale 5, si trova in vetta alle classifiche nostrane degli album e brani più venduti. Sicuramente una bellissima soddisfazione per lui, che dopo la fine della trasmissione continua a godere del supporto e dell’amore del pubblico del piccolo schermo.

I telespettatori però, oltre a gioire per il suo successo, sono anche curiosi di sapere come prosegue la sua relazione con Giulia Stabile. Intervistato da DiPiù e Whopsee, il giovane artista ha raccontato tutto, rivelando che sicuramente dopo la fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi le cose tra loro sono purtroppo cambiate.

Giulia Stabile: Sangiovanni svela com’è il loro rapporto dopo Amici

Il fidanzato di Giulia Stabile, che di recente ha svelato com’è cambiata la sua vita dopo Amici 20, ha ammesso che purtroppo la loro relazione è cambiata. Prima, infatti, i due vivevano insieme 24 ore su 24 in casetta, mentre ora sono distanti e impegnati nei loro rispettivi progetti lavorativi ma che nonostante tutto sono profondamente legati l’uno all’altra.

“Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è” ha esordito il cantante di Lady. “Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice” ha aggiunto.

“Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino“ ha poi ammesso. “Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio“ ha confidato al grande pubblico che da mesi lo segue con grande affetto. “Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più“ ha poi realizzato.

“Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua” ha poi concluso. “Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio” ha aggiunto.

🥳 “Lady” di Sangiovanni è DOPPIO disco di platino! Proud 💙 #Amici20 pic.twitter.com/ntEvUXxyTy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 17, 2021

Sangiovanni e Giulia Stabile dopo Amici sono ancora fidanzati, ma qualcosa purtroppo è cambiato ma siamo sicuri che i due riusciranno a gestire bene il tutto e a proseguire la loro bellissima storia d’amore.