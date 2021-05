Sangiovanni, cambia tutto dopo Amici: “Devastante, è stata una botta vera”

Sangiovanni dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha deciso di venire allo scoperto, rivelando un inedito retroscena.

Sangiovanni è il vincitore della sezione canto di Amici 20. La sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi è stata a dir poco soddisfacente, all’insegna dei record visto che quasi tutti i brani proposti all’interno del talent show si sono posizionati in cima alla classifica delle canzoni più vendute nel bel paese e il suo primo album non è di certo da meno, in quanto sta raggiungendo obiettivi sempre più importanti.

Intervistato ai microfoni di Fanpage, il fidanzato di Giulia Stabile ha ammesso per la prima volta che non si sarebbe mai aspettato un simile risvolto per la sua carriera. In quanto è entrato nella scuola più famosa d’Italia senza alcuna aspettative e si è ritrovato a realizzare il suo più grande sogno.

Amici 20, Sangiovanni viene allo scoperto e ammette: “Non avevo aspettative”

Sangiovanni sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, sia dal punto di vista sentimentale, nella scuola di Amici 20 è nata la relazione con Giulia Stabile, che da quello professionale, visto che il suo primo album si trova in vetta alle classifiche degli album più venduti del momento.

“Non mi aspettavo nulla, non avevo aspettative, quindi ritrovarmi primo in classifica con questi numeri è bellissimo“ ha raccontato il cantante senza parole. “Sono soddisfattissimo del lavoro che è stato fatto, ma non ci accontentiamo” ha subito precisato. “È stata una botta vera. Ritrovarmi in questa condizione è senza dubbio devastante, strano sicuramente, ma mi sto già abituando e devo dire che mi piace, è figo” ha poi concluso entusiasta. “E’ la cosa più importante per un artista: vedere che le cose vanno bene. Anche perché finché vanno bene me le godo“ ha aggiunto.

Sangiovanni dopo Amici 20 è pronto a continuare con la sua scalata al successo.