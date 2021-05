Hai voglia di uno snack salato da poter mangiare senza sensi di colpa? Prova con le chips di zucca.

Prendersi cura della propria salute, così come della forma fisica, è molto importante. Farlo, però, porta spesso a diverse rinunce, alcune delle quali possono risultare più pesanti di altre. Un esempio è quello che riguarda gli snack salati.

Abituati a patatine in busta, nachos, popcorn e simili, dover dire improvvisamente di no a questi sapori rappresenta una vera tortura. La buona notizia è che ci sono delle alternative sane ma altrettanto golose che si possono sperimentare. Un esempio? Le chips di zucca.

Chips di zucca, lo snack salato super goloso e con pochissime calorie

Tutti sanno che la zucca ha pochissime calorie e tante proprietà. Non per niente rappresenta uno dei cibi preferiti da chi è a dieta. Il suo profumo, il colore allegro ed il sapore ne fanno infatti una scelta sempre perfetta per quando si ha voglia di gustare qualcosa di buono.

Quello che forse non tutti sanno è che la zucca si presta a svariate preparazioni e tra queste c’è anche quella legata alle chips salate. Uno snack super goloso e che vale davvero la pena provare.

Per preparare delle ottime chips di zucca basta tagliare delle fettine abbastanza sottili e predisporle su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Una volta posizionate si potrà scegliere se salarle o se usare delle spezie (curcuma e pepe sono l’ideale). Fatto ciò si inforna il tutto e quando si vede che iniziano a colorarsi si girano per completare la cottura.

Il risultato (che è possibile ottenere anche con la friggitrice ad aria) è molto simile a quello delle patatine. Le chips di zucca sono infatti croccanti e saporite, modulabili nello spessore in base alle proprie preferenze. Ottime da sgranocchiare da sole o accompagnate da una salsa di yogurt, rappresentano una merenda perfetta e si rivelano lo snack perfetto durante la visione di un film.

Ovviamente, sono ottime da gustare anche come contorno per rendere i piatti più allegri e diversi dal solito. Inoltre si presentano bene anche come aperitivo o antipasto. Sono insomma una scelta che si presta a diverse situazioni e che rimane sempre perfetta.

In questo modo non si dovrà rinunciare a spizzicare qualcosa di goloso davanti alla tv e si potrà farlo senza sensi di colpa. Ed il bello è che sono così buone che una volta provate anche gli altri faranno a gara per mangiarle.