La prof di Amici, Anna Pettinetti fa una confessione su quello che è successo nel talent con Rudy Zerbi. Ecco cos’è successo tra i due.

E’ successo anche negli studi di Amici di Maria De Filippi. Proprio come per Uomini e Donne, anche ad Amici quest’anno ci sono state numerose discussioni tra alcuni protagonisti del talent show. In particolare tra le discussioni forti e sicuramente reali quelle più chiacchierate della stagione sono state quelle di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

I due si sono azzuffati più di una volta, anche se nessuno aveva trapelato mai le reali motivazioni degli screzi. Oggi però Anna ha parlato rivelando a Casa Chi tutto ciò che è successo ad Amici con Rudy Zerbi. Vediamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> Giulia Stabile, l’amaro sfogo dopo Amici: “Una cattiveria a cui non trovo senso”

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: ecco i motivi dei litigi e delle sofferenze tra i due

Nessuna finzione in più occasioni Anna Pettinelli si è azzuffata con Rudy Zerbi.

In un’intervista a luci spente, Anna ha rivelato a Casa Chi la lite che l’ha fatta soffrire di più. A telecamere spente la prof avrebbe detto al collega che le aveva rotto le scatole e Zerbi sembra non abbia reagito bene.

“Io e lui ci conosciamo da 30 anni. Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme. Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri. – dice Anna – Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male.”

E poi ha aggiunto: “A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora inca***ta da quest’anno”.