Amici, l’amatissimo ex cantante in gravi condizioni: fan in ansia. Ecco cos’è successo

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sarebbe in gravi condizioni di salute. L’assenza dai social ha mandato in ansia i fan.

Da qualche ora in rete è comparsa una notizia che ha allarmato tutti i fan di Amici di Maria De Filippi. Un ex concorrente del programma sarebbe in gravissime condizioni di salute. Tant’è che da giorni, purtroppo, non si hanno più notizie di lui e i suoi profili social non sono aggiornati da qualche tempo.

Secondo diverse indiscrezioni, il giovane artista in questione sarebbe stato colpito da un’aneurisma cerebrale e le sue condizioni sarebbero piuttosto delicate ma non si dispongono di ulteriori notizie in merito alla vicenda. Di chi stiamo parlando? Lui è Michele Merlo ed ha preso parte al talent show di canale 5 con il nome d’arte di Mike Bird. Il cantante riuscì ad arrivare alla fase serale del programma e scelse di gareggiare nella squadra con Morgan, prima che quest’ultimo scegliesse di abbandonare il programma per essere poi sostituito da Emma Marrone.

Mike Bird di Amici sarebbe in grave condizioni e sui social sono spuntati diversi messaggi di solidarietà da parte dei suoi colleghi.

Michele Merlo, Mike Bird di Amici, in gravi condizioni: l’assenza preoccupa

Almeno per il momento non si hanno alcune notizie certe riguardo la salute di Michele Merlo e per questo motivo, com’è comprensibile, i suoi fan sono in ansia, preoccupati per la vita del loro beniamino visto che da giorni non si hanno più notizie di lei e i messaggi dei suoi colleghi fanno pensare che non se la stia cavando benissimo, visto che gli augurano una presta guarigione.

Mike Bird aveva incantato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua bella voce e il suo carattere sempre schietto e sincero, e a tratti un po’ arrogante, ma sempre onesto. Tant’è che di recente non aveva mancato nemmeno di spendere due parole sul caso Morgan a Sanremo, visto che era stato il suo coach durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ma quest’ultimo non aveva reagito nel migliore dei modi.

Sui social, fatta eccezione per i messaggi dei suoi giovani colleghi, come ad esempio quello di Federico Rossi, ex membro di Benji e Fede e fidanzato di Paola Di Benedetto, che gli augurano di guarire al più presto, tutto tace, facendo crescere un maggiore senso di preoccupazione per la salute del giovane artista che di recente aveva scelto di cambiare il suo nome d’arte in Cinemaboy.

Non appena ci saranno ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni di salute di Michele Merlo di Amici non mancheremo di aggiornarvi, sperando che tutto vada per il meglio.