Valentina Persia è crollata all’Isola dei Famosi. La concorrente è scoppiata in un pianto con Matteo, rivelando chi la sta facendo soffrire.

Valentina Persia nelle scorse ore si è lasciata andare ad un pianto liberatorio con Matteo Diamante. La concorrente di Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la delusione che sta provando in questi ultimi attimi all’Isola dei Famosi. In quanto sente che il suo rapporto con Andrea Cerioli non è più lo stesso.

Un tempo, infatti, la Persia racconta di quanto loro fossero uniti e inseparabile, mentre ora lui l’avrebbe messa da parte per formare un gruppo più stretto con altri concorrenti, facendo i nomi di Ignazio Moser, Awed e Beatrice Marchetti, che si è ricongiunta al gruppo soltanto lunedì scorso in occasione della finale del 7 giugno.

Valentina Persia è crollata all’Isola dei Famosi, lasciando il pubblico del piccolo schermo senza parole.

Andrea Cerioli fa piangere Valentina Persia. Lei sbotta: “Sono stufa!”

Valentina Persia ha raccontato ad Matteo Diamante che sperava che la sua amicizia con Andrea Cerioli potesse proseguire anche dopo l’Isola dei Famosi, ma arrivati a questo punto è più convinta che mai che una volta terminato il reality show condotto da Ilary Blasi su canale 5 le loro strade si separeranno in via definitiva.

“Io piango e ci sto male“ ha spiegato la naufraga delusa. “Perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, mentre lui no” ha poi confidato al suo compagno di viaggio. “Sono anche stufa di farmi vedere così“ ha poi ammesso tra le lacrime.

“Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori” ha poi sottolineato, rivelando quanto ci credeva nell’amicizia con Cerioli, che di recente è stato criticato da Francesca Lodo dopo l’Isola. “Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire “Oh, risolviamo”, significa che non te ne frega niente“ ha poi considerato interpretando i mancati gesti dell’ex tronista di Uomini e Donne. “E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima” ha poi concluso amareggiata, consapevole purtroppo che il rapporto tra loro non proseguirà come invece aveva sperato e creduto all’inizio di questa complicata esperienza.

Valentina Persia e Andrea Cerioli riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto di incontro? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro due.