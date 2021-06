Andrea Cerioli, Francesca Lodo dopo l’Isola tuona: “Ti sovrasta”

Andrea Cerioli non ha di certo fatto colpo su Francesca Lodo all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga a Il Punto Z ha rivelato cosa pensa di lui.

Andrea Cerioli è stato eletto dal pubblico del piccolo schermo come il primo finalista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi che con fatica e dinamiche deludenti, lunedì chiuderà i battenti per la tanto attesa finale. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante abbia riscosso un certo favore da parte dei telespettatori, e forse è questo quello che conta di più, non ha fatto breccia nel cuore di Francesca Lodo che durante l’ultima puntata gli ha lanciato una sonora stoccata in diretta, chiedendogli come ci si sentisse ad arrivare in finale senza non aver fatto niente durante il suo percorso se non lamentarsi ogni volta.

Ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, Francesca Lodo ha ribadito gli stessi identici concetti rivelando per quale motivo Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi non le va proprio a genio.

Francesca Lodo a Il Punto Z: la confessione su Andrea Cerioli

Francesca Lodo, durante il corso della sua ospitata da Tommaso Zorzi, ha dichiarato che Andrea Cerioli è un uomo che ti sovrasta e non in senso positivo. Secondo l’ex concorrente di Ilary Blasi, l’ex tronista quando ha un confronto con qualcun altro non lascerebbe parlare il suo interlocutore parlando a raffica senza darmi modo di poter replicare.

I due, durante il corso del programma, avrebbero avuto soltanto un litigio. Un litigio che lei ha preferito lasciar correre perché stanca e affamata non voleva di certo perdere energie in questo modo. Così non appena Ilary Blasi le ha dato la possibilità di potersi confrontare con lui non si è di certo risparmiata.

“Lui è una persona che ti sovrasta. Non ti lascia parlare” ha esordito Francesca Lodo contro Andrea Cerioli, che durante la finalissima riceverà una sorpresa speciale. “Io e lui abbiamo avuto una sola discussione e non mi ha fatto parlare. Solitamente sono una che si ti comporti così le scatta la giugulare ma avevo fame e ho lasciato perdere, ma non appena Ilary mi ha dato l’occasione gli ho detto tutto“ ha spiegato. “Lunedì gli ho detto quello che pensavo… All’Isola si è dato poco da fare. E’ stato un naufrago atipico” ha poi concluso.

Francesca Lodo ha stroncato Andrea Cerioli, mentre il pubblico del piccolo schermo a differenza sua sembrerebbe apprezzare e non poco le sue doti. Tant’è che secondo alcuni utenti della rete potrebbe perfino portarsi a casa il titolo di vincitore di quest’edizione.