Temptation Island 2021, coppie: chi arriverà da Uomini e Donne. Gli indizi

Temptation Island 2021, anticipazioni coppie: chi sbarcherà nel villaggio dell’amore direttamente da Uomini e Donne? Gli indizi.

Come ogni estate, anche quella 2021 avrà un’edizione di Temptation Island le cui registrazioni dovrebbero partire a breve. Le puntate di Temptation Island 2021 dovrebbero, poi, andare in onda a partire dalla fine di giugno anche se non c’è ancora una data ufficiale.

Al timone dello show ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, ma quali coppie metteranno alla prova il proprio amore? Come sempre, nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate che dovrebbero essere localizzati sempre in Sardegna, ci saranno coppie non sposate e senza figli.

Dalle prime indiscrezioni svelate da Filippo Bisciglia, pare che, la nuova edizione di Temptation Island avrà soprattutto coppie non famose. I fans, tuttavia, non escludono di poter vedere anche coppie proveniente direttamente da Uomini e Donne.

Temptation Island 2021: le coppie che potrebbero arrivare da Uomini e Donne

In attesa dell’annuncio ufficiale, sono tanti i rumors intorno a quelle che potrebbero essere le coppie di Temptation Island 2021. Oltre ai rumors su una possibile presenza di Vera Gemma e Jeda, nel villaggio di Temptation, potrebbero sbarcare coppie nate nello studio di Uomini e Donne.

Nel corso della stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, si sono formate le seguenti coppie: Davide Donadei e Chiara Rabbi, Samantha Curcio e Alessio Cennicola, Giacomo Czerny e Martina Grado, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

Quattro coppie felici e innamorati che potrebbero sbarcare nel villaggio di Temptation Island. Ad oggi, però, non ci sono indizi che facciano pensare ad una loro presenza. In passato, tuttavia, sono diverse le coppie che, nate a Uomini e donne, sono stati i protagonisti di Temptation.

Tra tutte, una delle coppie più amate è stata quella di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che, non sopportando la lontananza, lasciarono quasi subito il villaggio.

Tra le coppie nate nella stagione appena finita di Uomini e Donne, probabilmente, non ci sarà quella formata da Giacomo e Martina. Czerny, infatti, potrebbe lavorare nella redazione di Temptation.

A Nuovo Tv, l’ex tronista ha dichiarato: “Maria mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità”.