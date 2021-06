Hai voglia di uno snack sano e con poche calorie? Prova con le chips di tofu. Il risultato ti sorprenderà.

Se la tua voglia di cose buone è inesauribile, niente paura. Ci sono tante scelte che si possono fare per godere di cibi super golosi senza attentare alla linea. Per farlo basta scegliere gli ingredienti giusti e realizzare delle ricette sfiziose che saranno ottime sia per chi è a dieta ma anche per chi ha semplicemente voglia di qualcosa di buono e di diverso dal solito.

Un esempio sono le golosissime chips di tofu. Un alternativa proteica che una volta provata piacerà così tanto da non volerci più rinunciare.

Chips di tofu: il modo goloso per restare in forma

Il tofu è un preparato a base di soia che contiene molte proteine, pochi carboidrati e grassi buoni. Per questo motivo è un alimento molto usato quando si desidera perdere peso. Tra le sue caratteristiche ha anche quella di prestarsi a diverse preparazioni. Ed una tra queste è quella delle chips di tofu. Un modo simpatico per dar vita ad uno snack leggero, croccante e tutto da mangiare.

Per poter realizzare le chips di tofu basta procurarsi del tofu solido (si trova nei comuni supermercati) e tagliarlo a fettine sottilissime. In alternativa si può acquistare quello morbido e mescolarlo con farina e spezie a piacere.

Fatto ciò, nel primo caso, si posizioneranno le varie fette su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Nel secondo, invece, si posizionerà sempre su carta forno un quantitativo di impasto tale da poter creare degli strati sottili e della forma desiderata.

A questo punto si passerà alla cottura che andrà fatta da entrambi i lati fino a doratura.

LEGGI ANCHE -> Vuoi un budino proteico, poco calorico e super goloso? Ecco quello giusto per te

Visto che ogni forno è diverso dagli altri e che anche le qualità di tofu che si trovano in giro possono essere molto diverse tra loro, il consiglio è quello di tenere d’occhio la cottura per la prima volta, in modo da capire all’incirca quali sono i tempi da rispettare.

Ora, prima di lanciarsi su questa preparazione è bene tenere a mente una cosa, sopratutto se non si ha confidenza con questo ingrediente. Il tofu ha infatti un sapore molto leggero che molti non riescono a sentire o a trovare particolarmente gradevole. Ha però la pecularietà di assumere il gusto di ciò che gli viene messo intorno. Per questo motivo basterà salarlo e aggiungervi le giuste pezie per conferirgli il sapore perfetto per le chips che si andranno a fare.

Tra le spezie consigliate ci sono la paprika e la curcuma. Ovviamente, però, si può scegliere qualsiasi cosa a patto di gradirne il sapore.

In questo modo si potrà contare su uno snack salato da poter mangiare in qualsiasi momento, da condividere con gli amici e da poter mangiare senza pensieri. E tutto con un aspetto positivo in più. Il tofu, infatti, è anche estremamente saziante. E ciò aiuterà a vivere meglio il periodo di dieta e a saziarsi con gusto, senza dover rinunciare a fare una merenda sfiziosa.