Isolde Kostner torna sui social dopo l’Isola: il messaggio zittisce tutti

Isolde Kostner ieri ha abbandonato l’Isola dei Famosi ed ora è pronta a tornare in Italia, mettendo a tacere chiunque l’abbia criticata.

Isolde Kostner, nonostante abbia portato avanti un percorso degno di nota, senza mai lamentarsi a differenza dei suoi compagni, dandosi sempre da fare, non è riuscita a conquistarsi il suo posto alla finale dell’Isola dei Famosi. La sportiva ieri sera ha perso per una manciata di voti il televoto e in queste ore sta facendo il suo ritorno in Italia.

L’ex naufraga di Ilary Blasi, essendo stata eliminata dallo show, ha avuto di nuovo la possibilità di poter sentire i suoi cari e di poter riutilizzare i suoi account social. Per questo motivo non ha potuto fare a meno di fare alcune precisazione dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei Famosi, non portando nessun rancore per come sono andate le cose ma congratulandosi con i suoi compagni di viaggio per essere riusciti ad arrivare in finale.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner torna in Italia: “Ho riscoperto la sfida”

Isolde Kostner non rimpiange assolutamente nulla della sua esperienza all’Isola dei Famosi, anzi. Per questo motivo ha subito ringraziato la produzione per averle concesso la possibilità di poter prendere parte al programma che le ha permesso di poter riscoprire quel sentimento di sfida che aveva dentro di sé quando era solita prendere parte alle manifestazioni sportive che l’hanno incoronata la campionessa indiscussa del suo settore.

“È arrivato il momento di raccogliere tutto e camminare verso casa dal mio adorato marito e dai miei splendidi figli❤❤” ha esordito Isolde, anche se dispiaciuta di non essere tra i finalisti di quest’edizione. “Voglio ringraziare la produzione per avermi dato questa possibilità che mi ha arricchito sotto tanti punti di vista, ho riscoperto la sfida, i valori della correttezza e soprattutto l’adrenalina che scorre nelle mie vene💪🏝” ci ha tenuto a precisare la Kostner.

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno sostenuto e creduto in me fino ad un passo dalla finale, spero di aver trasmesso anche a voi i valori della correttezza e del sacrificio 🙏🙏☝️☝️” ha poi ripreso il suo discorso. “Sono davvero soddisfatta del mio percorso, di essermi sempre messa in discussione a carte scoperte, ora non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo ai naufraghi per la sfida finale👏👏” ha poi concluso da vera sportiva. “…la mia famiglia mi aspetta❤❤”.

Isolde Kostner dopo l’Isola dei Famosi è pronta a tornare a casa, grata più che mai di aver preso parte a questo progetto che le ha permesso di riscoprire ciò che più amava dello sport.