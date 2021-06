Le spalline imbottite sono il nuovo trend del momento, soprattutto se hai le spalle piccole!

Hai le spalle piccole e vorresti che il tuo outfit fosse sempre al top? Questa è la guida di stile creata proprio per te! Il nuovo trend della stagione è…. spalline imbottite! Sotto le giacche, le camicie, le t-shirt! Insomma, spalline ovunque!

Come oramai sappiamo, le mode sono quasi sempre un miscuglio di trend del passato insieme a nuovi trend.

La guida di stile di cui parleremo oggi sarà proprio incentrata su un trend molto anni ’70, che per qualche anno era stato completamente abolito, ma che in questo momento è diventato uno degli elementi più in voga.

Di cosa stiamo parlando? Delle spalline imbottite!

Sotto la camicia, la giacca, la t-shirt, l’abito lungo da cerimonia: le spalline imbottite stanno bene da per tutto.

E allora iniziamo questa guida di stile! Creiamo qualche outfit e vediamo come le spalline vengono utilizzate nel mondo della moda e dei social!

Spalline imbottite! Questo è il trend che non può sfuggirti! Crea il tuo look partendo da questo elemento iconico degli anni ’70 e rendilo attuale e alla moda!

Le spalline imbottite sono state le protagoniste indiscusse degli outfit delle nostre mamme, zie, sorelle, negli anni ’70. Arricchivano il look dando struttura e portamento. Erano la ciliegina sulla torta.

Ma oltre ad essere importanti da un punto di vista stilistico, sono state, e lo sono ancora, importantissime da un punto di vista estetico. Le spalline imbottite danno volume a quelle fisicità che mostrano delle spalle piccole e basse.

Immaginiamo di dover uscire la sera per un appuntamento romantico e vogliamo fare colpo. Creiamo il nostro look e decidiamo di indossare una giacca strutturata, magari taglio blazer, con un pantalone aderente e un tacco. Il vostro look è stilisticamente perfetto, ma se avete le spalle piccole la giacca blazer tenderà a rimanere larga sulle spalle, creando quel vuoto che non è proprio il massimo da vedere.

Però, noi sappiamo, dato che siamo delle perfette fashion victim, che esiste un elemento che può fare al caso nostro, e in più è di super tendenza: le spalline. Allora, ci togliamo la giacca e abbiamo due alternative: inseriamo le spalline sotto la giacca, oppure acquistiamo direttamente una giacca con le spalline imbottite incorporate!

Il vostro look sarà otticamente diverso: sarete alla moda e con una struttura e portamento maggiore! Non potranno fare altro che guardarvi e ammirarvi!

Ma adesso veniamo a noi e entriamo nel vivo di questa guida di stile: quali sono i capi di cui non posso fare a meno per questa stagione, con le spalline imbottite?

Ecco per voi una piccola selezione:

t-shirt in cotone : le t-shirt in cotone sono uno dei capi più utilizzati in assoluto, in quanto comode, fresche per l’estate e super versatili. In questo caso, anche super di tendenza. Le t-shirt con le spalline imbottite sono il nuovo MUST-HAVE della primavera/estate! Le influencer di tutto il mondo creano dei look pazzeschi indossando questo capo. La stessa Alessia Marcuzzi, per un suo look da conduttrice de “Le iene”, sceglie di indossare una t-shirt con spalline imbottite, uno shorts di jeans e un sandalo gladiator. Vi siete perse l’articolo? E allora leggetelo qui: Sabato Look of the Day Alessia Marcuzzi!

: le t-shirt in cotone sono uno dei capi più utilizzati in assoluto, in quanto comode, fresche per l’estate e super versatili. In questo caso, anche super di tendenza. Le t-shirt con le spalline imbottite sono il nuovo MUST-HAVE della primavera/estate! Le influencer di tutto il mondo creano dei look pazzeschi indossando questo capo. La stessa Alessia Marcuzzi, per un suo look da conduttrice de “Le iene”, sceglie di indossare una t-shirt con spalline imbottite, uno shorts di jeans e un sandalo gladiator. Vi siete perse l’articolo? E allora leggetelo qui: Sabato Look of the Day Alessia Marcuzzi! camicie o bluse: come per le t-shirt, lo stesso criterio vale per le bluse o camice. In questo caso, però, fate solo attenzione alla misura delle spalline. Negli anni ’70 andava di moda indossare delle camicie a fantasia con delle spalline di misure immense. In questo preciso momento le spalline devono solo dare maggior sostegno e struttura, non devono essere particolarmente visibili. Quindi, sotto le camicie…andateci piano con le spalline!

come per le t-shirt, lo stesso criterio vale per le bluse o camice. In questo caso, però, fate solo attenzione alla misura delle spalline. Negli anni ’70 andava di moda indossare delle camicie a fantasia con delle spalline di misure immense. In questo preciso momento le spalline devono solo dare maggior sostegno e struttura, non devono essere particolarmente visibili. Quindi, sotto le camicie…andateci piano con le spalline! giacche blazer: per quanto riguarda le giacche, invece, potete sbizzarrirvi con le misure delle spalline. Le influencer mostrano nei loro street look degli outfit composti da giacche blazer sgargianti, magari giallo fluo o fucsia, rigorosamente con spalline megagalattiche! Nel caso della giacca, le spalline imbottite extra-large che fanno molto anni ’70 sono ufficialmente di tendenza!

Leggi anche: Martedì Look of the Day la primavera è fucsia!

E anche per oggi si conclude qui la nostra guida di stile incentrata interamente sul trend ispirato agli anni ’70: le spalline imbottite.

Non vi resta che aprire l’armadio, e creare il vostro outfit. Se non avete nulla che fa al caso vostro, andate nell’armadio delle vostre mamme, zie o sorelle maggiori. Cercate qualche blusa o giacca che andava di moda negli anni ’70 e ’80. Creerete degli outfit vintage e di tendenza! L’unicità è assicurata!

Emanuela Cappelli