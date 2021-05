Il Look of the Day dal sabato avrà come musa ispiratrice una delle conduttrici italiane, nonché designer, più brave del momento. Stiamo parlando di…Alessia Marcuzzi. Analizziamo insieme un suo outfit e ricreiamolo, a basso costo!

Per questo Look of the Day prenderemo ispirazione da un outfit indossato dalla bellissima e bravissima conduttrice italiana Alessia Marcuzzi nella puntata de “Le Iene” andata in onda il 27 Aprile scorso.

Proveremo ad analizzare i capi indossati, inquadrandoli in un certo stile e tipologia. Inoltre, proveremo insieme a ricreare il tutto con i capi di Asos, a prezzi più accessibili.

Siete pronte? E allora partiamo per questo Look of the Day, con Alessia Marcuzzi e i capi di Asos!

Sabato Look of the Day: outfit di Alessia Marcuzzi a “Le Iene”. Studiamo il Look e riproponiamolo con i capi di Asos.

La conduttrice italiana Alessia Marcuzzi ha sempre fatto parlare dei suoi look, in quanto eleganti e sempre giusti in ogni occasione.

Per la puntata de “Le Iene” del scorso 27 Aprile, la conduttrice ha adottato stranamente un look più sportivo, anche se molto di tendenza.

Indossa una t-shirt con spalline imbottite color verde acido, uno shorts di jeans taglio a farfalla, o più tecnicamente “frou“, e un sandalo con tacco alla schiava in colorazione nude con suola pitonata.

Analizziamo nel dettaglio:

t-shirt con spalline : questo modello di t-shirt è di tendenza già dalla primavera scorsa. In inverno alcuni brand hanno addirittura proposto maglie e maglioni con la spallina interna. Non hanno avuto molto successo, ma vedendo che in primavera questo modello sta tornando di tendenza, la cosa ci fa capire il trend durerà ancora molto tempo. Un classico esempio di come gli anni ’70 continuino a marcare la strada di tutte le mode future.

Nel complesso, il look di Alessia Marcuzzi è riproponibile molto semplicemente, giusto per l’appunto per un aperitivo con le amiche o una passeggiata al mare. Magari non è proprio adatto alla conduzione di un programma in prima serata, ma la conduttrice italiana raramente ha sbagliato i suoi outfit, quindi, per questa volta, e solo per questa volta, la perdoniamo!

C’è però da riflettere sul fatto che l’intero outfit che indossa la conduttrice nella scorsa puntata de “Le Iene” fa parte della collezione di un brand dal nome Depandance Brand. Avete dato un’occhiata ai loro prezzi? Be, io si. Solo lo shorts costa €138,00. Mi sembra un po’ “too much”.

Ma non vi allarmate, ho qui per voi una piccola selezione di capi altrettanto stilosi, ottimi per ricreare, ad un prezzo più modico, il look preso in questione della conduttrice. Tutti acquistabili dal sito ufficiale di Asos!

La t-shirt con le spalline la potete trovare sia bianca che nera ad un costo di € 14,99. Ho selezionato per voi uno shorts in jeans sicuramente più facile da indossare, non avendo l’effetto sgambato di quello che indossa “La Marcuzzi”, ad un prezzo di €45,00. Ultimo, ma non meno importante, il sandalo alla schiava che ho selezionato per voi, potete trovarlo, sempre sul sito ufficiale di Asos, ad un prezzo di € 48,99.

Una selezione di capi di questo genere, e di questo costo, vi permette di giocare con la moda, senza però svuotarvi i portafogli!

Adesso che avete tutto l’occorrente per ricreare il look di Alessia Marcuzzi, date il via alla creatività, e ricordate, prendete spunto da questa guida di stile, non dimenticando mai di trasmettere attraverso gli outfit la vostra personalità!

Emanuela Cappelli