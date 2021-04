Martedì Look of the Day: la primavera è fucsia!

Il martedì Look of the Day punta la lente d’ingrandimento sui colori moda di questa primavera. Sai quale non può mancare nei tuoi outfit? Il fucsia! Tutto ciò che devi sapere per abbinare al meglio uno dei colori più trendy del momento.

E’ oramai evidente che la moda primaverile di quest’anno sente la necessità di sperimentare nuove tendenze e tonalità utilizzando colori vivaci e pastello.

Oggi, quindi, parleremo di un colore che non deve assolutamente mancare nel vostro armadio, e che, abbinato nel modo giusto, vi renderà immediatamente delle perfette icone di stile. Di che colore stiamo parlando? Il fucsia!

Ma abbinare un colore così forte spesso può mettere in seria difficoltà chi non ha molta dimestichezza in fatto di abbinamenti. E allora entriamo in gioco noi! In questa guida di stile targata CheDonna vi guideremo passo passo nell’utilizzare al meglio questo colore moda! Non abbiate paura: creiamo insieme gli outfit più adatti ad ognuna di noi utilizzando…il fucsia!

Martedì Look of the Day: tendenza fucsia! Capi, accostamenti e abbinamenti! Ecco la guida di stile che vi spiegherà al meglio come utilizzare uno dei colori moda più in voga del momento, il fucsia!

La necessità di cambiamento e innovazione, che sentiamo a causa di tutto ciò che sta accadendo in questo particolare periodo storico, viene avvertita anche dalle tendenze della moda: mai come in questa primavera, tutto è più sfarzoso, eccentrico e colorato.

Proprio da questa necessità deriva la tendenza in fatto di colori di cui parleremo insieme in questo Look of the Day del martedì. Oltre al lilla, arancione e verde, il colore più in voga e che sta facendo letteralmente impazzire tutte noi, è il fucsia.

LEGGI ANCHE: Martedì Look of the Day: tendenza verde!

Tutte le passerelle di alta moda hanno visto per la collezione primavera/estate 2021 almeno un capo di questa tonalità. A partire da Jacquemus fino ad arrivare a Maison Valentino, è possibile trovare nelle loro collezioni almeno un capo di tonalità fucsia. Giacche, camicie, pantaloni, scarpe e borse: il fucsia non ha limiti!

Ma come utilizzare un colore così appariscente nella vita di tutti i giorni? Ecco una piccola guida di come utilizzare e abbinare al meglio il fucsia!

giacca fucsia : l’idea di creare un abbinamento monocromatico , ad esempio total-black o total-beige, e chiudere il tutto con un blazer colorato, in questo caso fucsia, è sempre un ottima scelta, soprattutto per chi è alle prime armi con gli abbinamenti di colori sgargianti. Un altra buona soluzione che vede come protagonista la giacca blazer fucsia, è quella di abbinare una t-shirt base bianca con qualche piccola scritta o fantasia, che magari riprenda il colore della giacca. Chiudete il tutto con il vostro jeans preferito e una sneakers. Facile no?

: l’idea di creare un , ad esempio total-black o total-beige, e chiudere il tutto con un colorato, in questo caso fucsia, è sempre un ottima scelta, soprattutto per chi è alle prime armi con gli abbinamenti di colori sgargianti. Un altra buona soluzione che vede come protagonista la giacca blazer fucsia, è quella di abbinare una t-shirt base bianca con qualche piccola scritta o fantasia, che magari riprenda il colore della giacca. Chiudete il tutto con il vostro jeans preferito e una sneakers. Facile no? fucsia e rosso : uno degli accostamenti più belli del fucsia è quello con il rosso. Questi due colori insieme creano un chiaro scuro degno di un quadro! Avete due possibilità : o scegliete un capo a fantasia , magari floreale, che abbia questi due colori a contrasto, oppure creare un outfit con capi monocolore . Come ad esempio la guru di moda Sarah Jessica Parker , potete creare il vostro outfit utilizzando una maglia tinta rossa, e un pantalone tinta unita fucsia. L’unione dei due capi a tinta unita creerà un contrasto molto forte, ma assolutamente armonioso.

: uno degli accostamenti più belli del fucsia è quello con il rosso. Questi due colori insieme creano un degno di un quadro! Avete : o scegliete un , magari floreale, che abbia questi due colori a contrasto, oppure creare un con . Come ad esempio la guru di moda , potete creare il vostro outfit utilizzando una maglia tinta rossa, e un pantalone tinta unita fucsia. L’unione dei due capi a tinta unita creerà un contrasto molto forte, ma assolutamente armonioso. total fucsia: la particolarità di questo colore moda è che, tendenzialmente, sta bene a tutte. Valorizza sia le carnagioni più chiare che quelle più scure. E allora, perché non provare a creare un look monocromatico fucsia? Potete optare per una camicia oversize fucsia da portare a mo’ di abito, oppure creare un outfit con maglia e pantalone a palazzo total fucsia!

LEGGI ANCHE: Lunedì Look of the Day, camicie! Tutto ciò che c’è da sapere in fatto di camicie!

accessori fucsia: se ancora non vi sentite del tutto a vostro agio ad utilizzare colori così sgargianti come il fucsia, andate per gradi, e ricordate, che gli accessori sono fondamentali tanto quanto i capi principali del vostro abbinamento. Non ve la sentite di utilizzare un pantalone fucsia? Nessun problema: optate per una scarpa, magari un sabot fucsia, o una ballerina flat a punta fucsia. Potete anche prediligere per un abbinamento black&white e spezzare il tutto con una borsa fucsia! La scelta dell’accessorio colorato farà sicuramente la differenza nel vostro outfit!

LEGGI ANCHE: Venerdì Look of the Day, Sabot. Per essere una vera fashion lover leggi l’articolo sulla scarpa più trendy del momento: il sabot!

E adesso non vi resta che sperimentare: create il vostro outfit ispirandovi a questo Look of the Day del martedì in tema fucsia! Sarete al top!