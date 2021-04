Olio prezioso per corpo e capelli: la ricetta fai da te perfetta per l’estate!

Se siete alla ricerca di un prodotto unico che protegga e tratti sia i capelli che la pelle del corpo, ecco come preparare un olio prezioso davvero straordinario.

Gli oli vegetali sono senza dubbio degli alleati della bellezza e della salute della nostra pelle e dei nostri capelli. Dei veri e propri elisir alla portata di tutti che possono davvero idratare, illuminare e nutrire la pelle del viso del corpo e anche la fibra capillare in modo davvero unico.

Esistono moltissimi oli vegetali e essenziali che si possono utilizzare per la preparazione di ricette di bellezza fai da te perfette per prenderci cura di pelle e capelli soprattutto d’estate. Oggi scopriremo come preparare un olio prezioso corpo e capelli e come utilizzarlo in modo corretto così da beneficiare a pieno di tutte le sue proprietà.

Oli vegetali: come utilizzarli sulla pelle del viso e del corpo

Gli oli vegetali sono alleati davvero preziosi per il benessere e la bellezza della nostra pelle. Esistono diversi oli vegetali perfetti per nutrire la pelle, come quello di cocco, di argan, di jojoba che molto spesso vengono anche addizionati di oli essenziali dalle proprietà specifiche. Questi oli sono eccezionali trattamenti e possono essere utilizzati puri sulla pelle del corpo e del viso applicandoli sulla pelle bagnata. Questo perché l’acqua veicolerà le molecole dell’olio attraverso la pelle. Basterà applicare l’olio vegetale dopo la doccia sulla pelle ancora bagnata, effettuare un bel massaggio e tamponare la pelle con un telo di spugna.

Per il viso, sarà un’ottima abitudine utilizzare un olio vegetale alla sera, massaggiandolo su viso e collo dopo averli vaporizzati con un idrolato di fiori. In questo modo l’olio penetrerà nella pelle senza ungerla.

Oli vegetali: come utilizzarli sui capelli

Gli oli vegetali possono essere utilizzati sui capelli, sia dopo lo shampoo per uno styling perfetto, magari per disciplinare le punte di una chioma ribelle, oppure come trattamento nutriente e protettivo prima dello shampoo.

Basterà distribuire l’olio sulle lunghezze e lasciarlo in posa sui capelli avvolti in un telo di spugna bagnato di acqua bollente e dovutamente strizzato. Dopo 20 minuti, si potranno lavare i capelli ed il risultato sarà eccezionale.

In estate, al mare o in piscina, l’olio vegetale potrà essere applicato sui capelli per proteggerli dalla salsedine.

Olio prezioso per corpo e capelli: la ricetta di bellezza perfetta per l’estate

Per preparare l’olio prezioso per corpo e capelli, avrete bisogno di:

3 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di olio di mandorle dolci o argan

1 cucchiaino di vitamina E (Tocoferolo)

10 gocce di olio essenziale di Ylang Ylang o Lavanda

Questo olio sarà uno straordinario e prezioso trattamento per la bellezza di corpo e capelli. Non vi resta che seguire la video ricetta della naturopata e beauty blogger Martina Rodini, e le indicazioni per preparalo in casa.