Federica Panicucci: toccante ricordo di papà Edoardo. Emozione sul web

Federica Panicucci ricorda papà Edoardo e gli scrive un toccante messaggio condividendo una vecchia foto che ha emozionato tutti.

Federica Panicucci emoziona il web scrivendo a papà Edoardo, scomparso qualche anno fa e pubblicando su Instagram una dolcissima foto di famiglia. La scomparsa del padre è uno dei dolori più grandi per la conduttrice che, spesso, sui social lo ricorda con tantissimo amore, lo stesso che ha ricevuto lei e che porta sempre nel cuore.

Con una foto tirata fuori dai cassetti dei ricordi in cui sorride con i suoi bambini, la conduttrice di Mattino Cinque ha scritto un messaggio speciale a papà Edoardo che porta sempre nel suo cuore.

Federica Panicucci scrive a papà Edoardo: “Non ci sono addii per noi”

Con il suo sorriso, ogni giorno, Federica Panicucci entra nelle case degli italiani. Un sorriso che sprigiona anche sui social e con cui riesce a riscaldare il cuore di tutte le persone che la seguono da anni e con tantissimo amore. Sempre molto presente su Instagram, la conduttrice si è così lasciata andare ad un toccante ricordo pubblicando una foto in cui è in compagnia di papà Edoardo.

“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel nostro cuore. Buon compleanno papy e nonno meraviglioso”, ha scritto sui social nel giorno in cui papà Edoardo avrebbe compiuto gli anni.

Dopo la morte del padre, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, la Panicucci aveva raccontato l’immenso dolore che le ha lasciato la scomparsa del genitore.

«Non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché era un uomo straordinario e mi manca moltissimo. A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola», aveva raccontato a Silvia Toffanin.



Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

A farle ritrovare il sorriso, dopo la morte del padre, è stato il compagno Marco Bacini con cui vive una splendida storia d’amore e che è entrato nella sua vita in punta di piedi.