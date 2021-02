By

Un’icona di stile della televisione italiana, stiamo parlando di Federica Panicucci: diamo i voti agli outfit della conduttrice di Mattino 5.

A differenza di tante colleghe anche molto più giovani, Federica Panicucci è ancora bellissima, nonostante i suoi 53 anni. Del resto ecco perché sono sempre di più quelli che affermano che i cinquanta sono i nuovi trenta.

Da Jennifer Lopez, a Monica Bellucci, da Jennifer Aniston a Julia Roberts, come non dargli ragione! A far parte di questa nutrita schiera di donne evergreen c’è anche la conduttrice di Mattino 5 che, dai tempi di Festivalbar negli anni ’90, è ancora oggi un’icona di stile e bellezza della televisione italiana.

Diamo allora i voti ad alcuni outfit di Federica Panicucci, con la premessa che coglierla in fallo è praticamente impossibile.

Ecco alcuni outfit di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha debuttato in tv negli anni ’80 con Portobello lo storico programma di Enzo Tortora su Rai2. L’anno successivo è passata a Fininvest e da lì è storia: da “Il gioco delle coppie” condotto da Marco Predolin al “Festivalbar”, passando per tante altre trasmissioni, la Panicucci fa parte della storia della televisione italiana dagli anni ’80 in poi.

Attualmente la bionda conduttrice è alla conduzione di Mattino 5 su Canale 5 e ogni giorno la vediamo con un look differente mostrandosi sempre splendida ed elegante.

Diamo i voti ad alcuni dei suoi ultimi outfit mostrati sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Qui la vediamo in uno stile completamente professionale e infatti la bionda conduttrice commenta la foto scrivendo “Working…”. Nel camerino sta infatti ripassando gli argomenti che tratterà nella puntata di Mattino 5.

In questa foto indossa una camicetta rosa in seta, una gonna nera e un paio di decollété nere abbinate. Un outfit decisamente adatto e azzeccato per una conduzione mattutina, elegante, sobrio e con un tocco di colore conferito dalla camicetta.

A questo look diamo un 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Ed ora vediamo la Panicucci con un abito degno di un red carpet. Tulle, paillettes, glitter per un vestito da vera principessa.

Sopra un bustier e sotto una gonna ampia e lunga piena di veli. Un abito da cerimonia in color crema a cui la Panicucci ha abbinato un decollété color nude sullo stesso tono.

Per questo abito principesco il nostro voto è 10.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

E infine, vediamo la Panicucci in un outifit elegante ma gioioso che strizza l’occhio alla primavera.

Un mini-dress rosa fucsia con cintura in vita abbinato ad un decollété rosa fucsia lucido. Gambe toniche e in forma per la bella Federica.

E chiudiamo con questo outfit dando un 9.

E voi quali di questi look di Federica Panicucci preferite?