Marco Bacini, compagno Federica Panicucci: chi è, età, vita privata e Instagram

Marco Bacini il compagno di Federica Panicucci, chi è: età, altezza, vita privata, Instagram e ogni curiosità su di lui!

Marco Bacini è un imprenditore milanese nel campo dello spettacolo e della moda. Bacini è diventato molto popolare da un paio d’anni perché è il compagno di Federica Panicucci, conduttrice televisiva di programmi Mediaset e speaker radiofonica.

La MB Management, azienda di Marco Bacini, è attiva in diversi campi, tra cui quello della comunicazione e dell’abbigliamento. L’imprenditore è il titolare del marchio di moda Rude is cool e insieme alla Panicucci ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble. Marco Bacini possiede diversi negozi in tutto il mondo e in passato ha collaborato anche con la fashion blogger Chiara Ferragni.

Nome: Marco Bacini

Marco Bacini Data di nascita: 22 novembre 1976 – Milano, Italia

22 novembre 1976 – Milano, Italia Età: 52 anni

52 anni Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Luogo di nascita: Milano

Professione: Imprenditore

Imprenditore Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @ marcobacini

Marco Bacini: Instagram e vita privata

Dal lontano 2016 Marco sta insieme a Federica Panicucci. I due si sono conosciuti in occasione del lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble. Non ha figli, ma ha un ottimo rapporto con i figli di Federica Panicucci, Sofia e Mattia.

Marco Bacini e Federica Panicucci sono molto amici di Michelle Hunziker e del marito Tomaso Trussardi. Inoltre, l’imprenditore può vantare molte amicizie tra vip e personaggi della politica e dell’imprenditoria. Tra questi, Silvio Berlusconi, Roberto Cavalli e Andrea Bocelli.

Dagli scatti pubblicati sui social, sembra che una delle passioni di Marco Bacini siano le auto. Nelle foto, l’imprenditore è immortalato ogni volta in un’auto diversa, tra queste: una Lotus Evora 400, una Bentley Bentayga, una Ferrari California, una Lamborghini Huracan, una Lotus Exige e una Ferrari 430.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bacini (@marcobacini)

Molto seguito sui social con 104 mila follower, soprattutto da quando è in coppia con Federica Panicucci, Marco Bacini è anche vittima da parte degli haters. Molti lo attaccano soprattutto per la differenza di età con la compagna (più grande di lui di 9 anni), ma l’imprenditore risponde a tutti con garbo ed eleganza.

LEGGI ANCHE –> Lotto, Superenalotto e Million Day: i numeri da giocare e Federica Panicucci