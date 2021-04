Federica Panicucci, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Federica Panicucci, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

Tutti conoscerete Federica Panicucci. L’amata conduttrice radiofonica e televisiva italiana è infatti uno dei volti più noti di Mediaset. Da oltre dieci anni conduce l’immancabile appuntamento mattutino Mattino Cinque insieme a Francesco Vecchi, una quotidiana in cui racconta le notizie fresche del giorno.

Nome: Federica Panicucci

Federica Panicucci Data di nascita: 27 Ottobre 1967

27 Ottobre 1967 Età: 52 anni

52 anni Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Luogo di nascita: Cecina (LI)

Cecina (LI) Professione: Conduttrice televisiva e radiofonica

Conduttrice televisiva e radiofonica Altezza: 175 Cm

175 Cm Peso: 56 kg

56 kg Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @federicapanicucci

Federica Panicucci: vita privata e biografia

Federica Panicucci è nata il 27 ottobre 1967 a Cecina, in provincia di Livorno. Cresce con sua sorella Michela, con la quale è tutt’ora molto unita. Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, Federica esordisce in televisione appena ventenne come centralinista di Portobello, il celebre programma di Enzo Tortora. E’ solo il primo passo di una formidabile carriera per Federica che si divide negli anni tra Rai e Fininvest (Mediaset) con la partecipazione e la conduzione a innumerevoli programmi di successo fino ad arrivare alla consacrazione definitiva come volto Mediaset con la conduzione di Mattino Cinque.

Nel 2006, Federica sposa il famoso DJ Mario Fargetta, con il quale ha due figli, Sofia e Mattia. Il rapporto ventennale con Fargetta si conclude nel 2015 con una separazione.

Secondo quanto riportato da numerose testate specializzate, la scelta di divorziare sarebbe legata ai numerosi e ripetuti tradimenti di lui. Nonostante il divorzio, Federica e Mario sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli.

Dal 2016, Federica inizia una relazione con l’imprenditore Marco Bacini con il quale ha il brand di moda Let’s Bubble. Dopo numerose indiscrezioni su un matrimonio in vista tra i due, alimentate dalle foto pubblicate dalla stessa Panicucci sul suo profilo Instagram, Federica ha recentemente dichiarato a Vanity Fair che il matrimonio ci sarà, aggiungendo “anche presto”.

Federica Panicucci: carriera e vita lavorativa

Federica Panicucci è una delle conduttrici televisive più amate in Italia. Dopo gli inizi in Rai, dove partecipa a Portobello e fa l’annunciatrice per Rai 3, passa su Canale 5 dove conduce, tra il 1988 e il 1990, l’indimenticabile programma pomeridiano Il Gioco delle Coppie.

La svolta arriva per Federica nel 1993, anno in cui è conduttrice di uno dei programmi televisivi più amati degli anni novanta, lo storico concorso canoro estivo Festivalbar, affiancando personaggi storici della televisione italiana come Fiorello e Amadeus.

Negli anni ’90, Federica è speaker per Radio Deejay, conducendo il programma radio Dear Deejay. Negli anni 2000 approda in Rai lavorando in programmi di successo come Batticuore, Scherzi d’amore, Destinazione Sanremo. Tornata in Mediaset, nel 2006 conduce insieme a Enrico Papi il programma La Pupa e il Secchione. Dopo le esperienze di Candid Camera e Cupido, diventa icona Mediaset con la conduzione, dal 2009, di Mattino Cinque.

Federica Panicucci: Instagram

La conduttrice è molto attiva sui social. Su Instagram vanta ben 1 milione di follower e le sue foto, principalmente primi piano e selfie raggiungono sempre 20 mila like e centinaia di commenti.