Grave lutto per Gabriel Garko, morto il padre: “Fai buon viaggio”

Gabriel Garko è stato colpito da un grave lutto. Il bell’attore, sul suo profilo Instagram, ha annunciato la morte di suo padre.

Gabriel Garko non sta di certo vivendo un periodo d’oro. Dopo essere stato coinvolto all’interno dell’Ares Gate, dov’è stato costretto a dare le dovute spiegazioni a chi di dovere e nelle opportuni sedi giudiziarie, il bell’attore ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stato colpito da un grave lutto.

Nelle scorse ore è venuto a mancare suo padre. Gabriel, come anticipato, ha annunciato il tutto sul suo profilo social senza però dilungarsi sulle cause della scomparsa dell’uomo, ma preferendo augurargli soltanto un buon viaggio. Qualunque essa sia la meta.

E’ morto il padre di Gabriel Garko e non sono mancati i messaggi di sostegno non solo dai suoi fedeli sostenitori ma anche da parte dei suoi colleghi, che hanno avuto l’onore e il piacere di poter lavorare con lui sul set durante il corso di questi anni.

Morto il padre di Gabriel Garko: le parole di lui commuovono il web

Gabriel Garko ha preferito utilizzare poche e semplici parole per comunicare ai suoi fedeli sostenitori del grave lutto che lo ha colpito in queste ore, limitandosi ad augurare un buon viaggio a suo padre ed a pubblicare alcuni scatti che ritraggono l’uomo da giovane fino ad un’ultima foto molto più recente.

La somiglianza tra i due è impressionante. Gabriel e il suo papà, com’è possibile vedere dalle foto pubblicate in fondo all’articolo, sono due gocce d’acqua. Segno che il bell’attore ha ereditato il suo charme dal padre, portando con sé sicuramente i lati più belli e forti del suo carattere.

Come anticipato, dopo i numerosi messaggi di sostegno da parte dei suoi fan, non sono mancati nemmeno quello dei suoi colleghi. In particolar modo gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare quello lasciatogli da Rosalinda Cannavò, l’attrice, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip dove gli ha dato la spinta per poter fare il suo coming out, che per anni ha finto di avere una relazione con lui: “Un abbraccio fortissimo 🙏🙏❤️ mi dispiace tanto ! Ti voglio bene” ha scritto lei.

Sempre dalla casa più spiata d’Italia, dove hanno avuto modo di potersi conoscere, arriva anche il messaggio di Stefania Orlando che non è rimasta indifferente di fronte al dolore che Gabriel sta provando in questi attimi.

Anche il suo ex fidanzato Gabriele Rossi gli ha lasciato un messaggio. Così come non è sfuggito quello di Eva Grimaldi: “Nooo😢 🙏 Gabriel avevi bisogno di un buon angelo , ora ce l’hai non dimenticarlo mai❤️”

Gabriel Garko ha subito un grave lutto e mai come in questo momento è fondamentale per lui essere circondato dalle persone che gli vogliono bene. Per rendere più sopportabile, per quanto possibile, l’immenso dolore che sta provando dentro di sé.