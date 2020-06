Pelle | oli vegetali ed essenziali per l’estate

Gli oli vegetali e gli oli essenziali sono un rimedio naturale ottimo per la pelle, soprattutto in estate, quando si possono utilizzare per preparare la pelle all’abbronzatura e come trattamento dopo sole.

La pelle è decisamente la protagonista dell’estate, stagione in cui la scopriamo mettendola in primo piano, e la rendiamo dorata con l’abbronzatura.

Scopriamo tutti gli oli vegetali ed essenziali per il trattamento della pelle in estate ed i consigli per un’abbronzatura sicura e perfetta. Se ami profumare la tua pelle, scopri tutte le alternative senza alcool per l’estate.

La pelle durante la stagione estiva, si veste di colore e luminosità, diventa vellutata e particolarmente idratata. Per prendersi cura dell’epidermide, soprattutto durante la stagione calda, niente di meglio che gli oli vegetali e gli oli essenziali che la avvolgono in una texture avvolgente che la rende bellissima.

Ricordando che il sole è amico della nostra salute ma meno della pelle, soprattutto se ci si espone ai suoi raggi senza le dovute protezioni e in orari centrali della giornata, ecco come prendersi cura dell’epidermide con l’aiuto della natura, in particolare di preziosi oli vegetali ed essenziali.

L’abbronzatura è un meccanismo di difesa della pelle del quale non bisogna mai abusare. L’esposizione al sole infatti, stimola la produzione di melanina che viene in difesa della barriera cutanea, per questo bisognerà esporsi in modo graduale al sole, applicando una crema con fattore di protezione alto e trattando la pelle dopo l’esposizione ai raggi solari.

Gli oli vegetali sono perfetti per prendersi cura della pelle e prepararla alla tintarella. L’olio di carota e di avocado, sono ottimi per rendere la pelle elastica, idratata, e pronta per assorbire tutti i benefici del sole. Basterà applicare una miscela di olio di avocado e di oleolito di carota ogni giorno dopo la doccia sulla pelle ancora umida.

Dopo aver passato una giornata al mare, applicare un olio vegetale sulla pelle sarà un vero toccasana e un pronto soccorso per l’epidermide se si è esagerato con i raggi solari.

Perfetto un massaggio con l’olio di iperico capace di lenire e favorire la rigenerazione cutanea miscelato con qualche goccia di olio essenziale di camomilla.

Per un massaggio rinfrescante, basterà miscelare a dell‘olio di jojoba o mandorle dolci, qualche goccia di olio essenziale di menta piperita. Se ami gli oli vegetali e i rimedi naturali, scopri le proprietà dell’olio di Tamanù.