L’olio essenziale di Lavanda è un vero e proprio elisir di bellezza e salute per le pelli grasse e colpite dall’acne. Ecco tutte le proprietà e i trattamenti fai da te.

L’olio essenziale di Lavanda, rappresenta un prezioso elisir, un rimedio naturale d’eccellenza per la pelle e non solo. Semplice da trovare, sia in erboristeria che in farmacia, è ricco di proprietà curative per la pelle, ma in generale rappresenta un ottimo rimedio per l’ansia e lo stress, perfetto per conciliare il sonno.

Ma scopriamone tutte le proprietà per la bellezza della pelle, in particolare per le pelli più problematiche colpite da acne e impurità, e i trattamenti fai da te. Se ami i rimedi naturale per la pelle, scopri tutte le proprietà dell’argilla rossa.

Olio essenziale di lavanda | le proprietà per la pelle e i trattamenti fai da te

L’olio essenziale di Lavanda oltre ad avere un aroma davvero avvolgente e particolare, rappresenta un trattamento molto potente per la pelle, in particolare quella impura e tendente all’acne.

Eccellente antisettico, risulta essere ottimo per inibire la formazione dei batteri sulla cute acneica, dove favorisce la cicatrizzazione delle lesioni e regolarizza la produzione di sebo. Ottimo per la pelle delicata e rimedio naturale per scottature, eritemi solari e anche punture di insetti. Qualche goccia diluita in un olio base o in gel di aloe, potrà davvero trattare la cute in modo perfetto.

Ma scopriamo come utilizzare l’olio essenziale di Lavanda sulla pelle con delle ricette di bellezza fai da te semplici, efficaci e molto economiche.

Olio essenziale di lavanda per l’acne

Quando si ha una pelle del viso e anche del corpo colpite dall’acne, la parola d’ordine è delicatezza. A nulla serve infatti sgrassare la pelle con soluzione alcoliche, ma riequilibrarla e tenerla pulita e disinfettata darà i risultati sperati.

L’olio essenziale di lavanda, applicato sulla pelle detersa, assicura l’inibizione della proliferazione batterica. Basterà miscelare due gocce in una noce di gel di alore vera al 99% e applicare la soluzione sulla pelle come un normale trattamento.

Maschera all’olio essenziale di lavanda

Per la pelle acneica e colpita da irritazione, applicare una maschera trattamento all’olio essenziale di lavanda sarà un’ottima soluzione. La maschera si potrà preparare miscelando a tre cucchiai di yogurt bianco a tre gocce di olio essenziale di lavanda e due cucchiai di fecola di patate.

Tonico all’olio essenziale di lavanda

L’olio essenziale di lavanda, potrà essere aggiunto nella quantità di 5 gocce, in un idrolato di rosa e dopo averlo agitato per bene, potrà essere applicato sulla pelle con l’ausilio di un dischetto di cotone.

