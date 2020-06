Primo piatto | risotto alle zucchine -VIDEO

Il risotto alle zucchine, un primo piatto gustoso semplice e anche molto economico che conquisterà il palato di tutta la famiglia.

La zucchina, un ortaggio molto spesso sottovalutato ma capace di grandi prestazioni in cucina. Perfetta come contorno, è ottima anche come ingrediente principale di primi piatti appetitosi come il risotto alle zucchine.

Scopriamo come preparare questo primo piatto che con il suo sapore avvolgente piacerà a grandi e piccini. Una ricetta semplice e veloce, perfetta da preparare quando si ha poco tempo a disposizione. Se ami le zucchine scopri 10 ricette sfiziose con questo ortaggio.

Come preparare il risotto alle zucchine | il video tutorial

Per preparare il risotto alle zucchine, avrete bisogno di:

320 grammi di riso carnaroli

350 grammi di zucchine

1 litro di brodo vegetale

80 grammi di cipolle bianche

100 grammi di vino bianco

50 grammi di burro

70 grammi di Parmigiano Reggiano Dop da grattugiare

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

olio estra vergine di oliva quanto basta

5 foglie di menta

Per prima cosa si dovrà preparare il brodo vegetale, mettendo sul fuoco una pentola di acqua e delle verdure di stagione pulite e tagliate a pezzi. Dopo aver salato e pepato, portare tutto a bollore.

Nel frattempo si procederà con il pulire e affettare la cipolla bianca. In una casseruola mettere un giro di olio sul fondo e unire la cipolla che dovrà cuocere a fuoco dolce per una decina di minuti. Passati i minuti di cottura, si alzerà la fiamma e si aggiungerà il riso che dovrà essere tostato per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco e lasciar evaporare l’alcool.

Lavare, pulire e grattugiare le zucchine a julienne che andranno versare nella casseruola quando il riso avrà raggiunto metà tempo di cottura. Quando il riso sarà cotto, si spegnerà la fiamma e si aggiungeranno le foglie di menta spezzate a mano e il pepe nero.

Il riso andrà mantecato aggiungendo il burro e il parmigiano freddi di frigorifero mescolandoli al riso aggiungendo se serve del brodo vegetale. Lasciar riposare il riso qualche minuto prima di servirlo.

Una ricetta semplice e gustosa. Un risotto con le zucchine che presenta una mantecatura importante e il gusto particolare della menta.