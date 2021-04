Lunedì Look of the Day: camicie must-have della primavera!

Il Look of the Day del lunedì sarà incentrato su uno dei capi più utilizzati e senza tempo della moda: stiamo parlando delle…Camicie! Vediamo insieme i modelli utilizzati nelle passerelle di alta moda primavera/estate 2021!

Gli stilisti dei vari brand di alta moda, quando si trovano a dover creare una nuova collezione, riflettono sulle tendenze, stili e materiali. Riflettono, anche, sui bisogni delle future e futuri acquirenti.

Mai come in questo periodo di cambiamenti e riflessioni, le donne del 2021 sentono il bisogno di sentirsi belle e alla moda, ma soprattutto di sentirsi a proprio agio. Per fare ciò, le donne di tutto il mondo vogliono sentirsi comode e libere quando indossano i propri abiti.

Gli stilisti, avvertendo sempre più questa necessità di comodità insieme alla volontà di sperimentare e trasformarsi attraverso la moda, hanno proposto, in tantissime varianti, un capo che ha sempre fatto parte, e continuerà ad esserlo, fondamentale nei nostri outfit. Stiamo parlando della…camicia!

E allora, vediamo insieme le trasformazioni della camicia nelle passerelle di alta moda della collezione primavera/estate 2021!

Lunedì Look of the Day: camicie! Trasformazioni e must-have del capo più versatile e fondamentale di sempre!

Da Maison Valentino, a Dolce&Gabbana, per poi passare a Philosophy di Lorenzo Serafini, la camicia si conferma il capo must-have della collezione primavera/estate 2021.

Bisogna però notare alcune particolarità aggiunte dagli stilisti a questo capo per la collezione primavera/estate 2021. Siete pronte?

camicia floreale: la fantasia floreale è una delle fantasie più trendy per la primavera 2021. Si conferma maestro di stile in tema di fantasia floreale Maison Valentino, che crea tutta la sua collezione intorno a questa fantasia. Inoltre, capisce quanto la camicia sia e continui ad essere importante nell’abbigliamento quotidiano e formale di ogni donna. Quindi crea: camicie oversize interamente a fantasia floreale, bianche con degli inserti floreali sulle maniche, oppure utilizza delle camicie completamente bianche che abbina con gonne floreali, il tutto accessoriato da maxi collane colorate.

maniche a palloncino : Philosophy di Lorenzo Serafini, per la collezione primavera/estate 2021 utilizza le camicie in tutte le salse. La particolarità della sua collezione in fatto di camicie sta nelle maniche : a palloncino e over ! La parola chiave in questo caso è: eccentricità . Indossando una camicia importante con delle maniche a palloncino o con delle rouches, potrete rendere un abbinamento semplice, ad esempio con jeans e sneakers, perfetto per qualunque situazione. Potete indossare questo tipo di camicia anche sotto ad abiti scollati. In un attimo diventerete delle perfette icone della moda!

camicia bianca : la camicia , o blusa, bianca resta il capo più elegante e indiscusso di tutta la primavera 2021. Dopo tutto, la semplicità è sempre la forma perfetta di eleganza !

: la , o blusa, resta il più e indiscusso di tutta la primavera 2021. Dopo tutto, la sempre la forma perfetta di ! camicia/abito oversize: questa tipologia di camicia è entrata a far parte del nostro guardaroba sin dall’inverno scorso. La sua praticità e funzionalità la rendono un capo di cui non potremo fare a meno neanche in primavera ed estate. Maison Valentino propone una camicia oversize in cotone fucsia, abbinata con uno shorts in ecopelle e ballerina flat a punta con fiocco fucsia. A proposito di fiocchi, leggi qui tutto ciò che c’è da sapere riguardo alla tendenza fiocchi! Esempio perfetto di come la comodità non prescinde l’eleganza!

La camicia è diventata un capo super amato dalle influencer e dalle modelle di tutto il mondo. Ne è un esempio la super model, nonché moglie di Justin Bieber, Hailey Bieber, che indossa la camicia oversize in modo superbo: con anfibi, con top e shorts a vista e décolleté a spillo bianche, e con sneakers. Esempio di come lo stesso capo, abbinato con gli accessori giusti, può diventare adatto ad ogni occasione!

Adesso sapete veramente tutto riguardo la tendenza camicie! Sperimentate e create il vostro look utilizzando questo capo versatile e senza tempo! Sarete al top!

Emanuela Cappelli