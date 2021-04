In una moda primaverile così colorata ed eccentrica non poteva mancare nella nostra rubrica Look of the Day del martedì uno dei colori più trendy di questa stagione. Stiamo parlando del verde! Via alla guida di stile!

Nella rubrica Look of the Day del martedì parleremo di “colore“, ma non in senso generale, ma di un colore super trendy e super utilizzato dalle influencer e dalle fashion addicted. Stiamo parlando del verde! Ma come indossarlo? E soprattutto, sta bene a tutte? Queste sono alcune delle domande alla quale troveremo risposta nell’articolo di oggi. E allora, iniziamo!

Martedì Look of the Day tendenza verde! Abbinamenti, tonalità e utilizzi di questo colore super trendy!

Oggi punteremo la lente di ingrandimento su uno dei colori più trendy di questa primavera, che oltre ad essere molto bello ed elegante è anche super versatile! Stiamo parlando del verde!

Ma quale tonalità di verde prediligere, quale capo prediligere e come abbinarlo? Vediamolo insieme!

Il punto di verde che in questa primavera 2021 va per la maggiore è il verde smeraldo, ossia quel punto di verde molto intenso, quasi scuro. Questa tonalità, non essendo estremamente shocking, risulta adatta a tutte le occasioni, e, in grandi linee, sta bene a tutte. Se proprio vogliamo entrare nel dettaglio dell’armo-cromia, le carnagioni più scure o olivastre possono optare per tonalità come il verde oliva o il verde militare, chi invece ha una carnagione più chiara dovrà prediligere la tonalità di verde smeraldo oppure optare per un verde acido, quasi fluo.

Adesso che abbiamo chiarito il tono che più si adatta alla nostra carnagione, l’ultima domanda da porci al momento dell’acquisto di un capo verde è: cosa acquistare? Be, è oramai abbastanza chiaro che il look monocromatico sta impazzando, quindi per le più coraggiose, un total look verde sarà un ottima scelta: potete optare per un classico completo in stile androgino giacca e pantalone, oppure un abbinamento maglione con gonna midi, o addirittura un long dress total green. A concludere i look utilizzate accessori colorati optando per altri colori moda, come ad esempio una pochette fucsia o gialla o anche arancione, un cappello (modello baseball super trendy) bianco e la vostra amata sneakers bianca. Sarete perfette!

Se invece non siete ancora pronte per indossare un total look verde, optate per gli accessori: questa è sempre un ottima scelta! Immaginate un look total black con la vostra pochette verde, magari con una tracolla a fantasia che tende al verde! Oppure un sandalo verde, in commercio se ne trovano tantissimi modelli in questo colore moda. Addirittura potete creare un look super basic con jeans e t-shirt e pettinare i capelli utilizzando un fermaglio a fiocco color verde! Basta anche un solo tocco di colore per creare un look completo e alla moda!

Si conclude qui il Look of the Day del martedì incentrato sul colore verde! Adesso siete pronte per creare il vostro outfit con il colore trendy del momento! Via al verde!

Emanuela Cappelli