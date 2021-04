Bagno salino anticellulite: il trattamento dimagrante da provare prima dell’estate!

La cellulite e la ritenzione idrica possono essere combattute anche con un bagno salino, un trattamento di bellezza molto efficace e alla portata di tutti.

Prenderci cura di noi stesse è senza dubbio un vero e proprio lavoro, soprattutto se si tratta di intraprendere una lotta contro cellulite e ritenzione idrica che possono condizionare la nostra forma fisica in modo molto importante.

Il bagno salino è uno dei trattamenti che ad oggi risulta essere sempre molto efficace nel drenare e disintossicare i tessuti, un modo per perdere centimetri e ritrovare un corpo snello e asciutto prima dell’estate. Scopriamo perché fa bene e come prepararlo!

Bagno salino anticellulite: tutte le proprietà e come prepararlo in casa

Il sale vanta diverse proprietà benefiche per il nostro corpo a livello estetico. Un rimedio naturale in grado di eliminare problematiche come la ritenzione idrica e la cellulite che molte volte compromettono la silhouette in modo importante.

Usufruire delle proprietà del sale per i trattamenti di bellezza è un ottimo modo per prendersi cura di se stesse, per esempio preparando un ottimo scrub per il corpo da praticare anche una volta a settimana.

Il bagno di sale nello specifico può essere un rimedio della nonna da praticare in un momento di relax in cui prendersi cura di se stesse e per perdere qualche centimetro su fianchi e gambe.

Come prendersi cura della propria forma fisica ogni giorno

Il benessere della nostra forma fisica non passa soltanto attraverso i trattamenti estetici che rappresentano soltanto uno dei modi di combattere la cellulite e la ritenzione idrica.

Per riuscire a perdere dei centimetri e anche qualche chilo superfluo sarà necessario alimentarsi in modo corretto, bere molta acqua naturale ogni giorno e praticare in modo costante un’attività fisica, fosse anche soltanto una passeggiata a passo sostenuto di mezz’ora ogni giorno.

Il bagno salino anticellulite: come preparare questo trattamento di bellezza naturale

Il bagno salino è un trattamento naturale che può essere applicato e preparato in modo semplice, un trattamento molto economico e straordinariamente efficace. Il sale infatti vanta diverse proprietà benefiche, sgonfia, drena, disintossica e ossigena l’epidermide donandole nuova luminosità.

Per preparare un bagno di sale, si potrà utilizzare del normale sale grosso iodato o ancor meglio del sale rosa dell’Hymalaya o anche del sale del Mar Morto, che si possono reperire facilmente in erboristeria.

Come preparare un bagno salino anticellulite

Ecco come preparare un bagno salino anti cellulite con le indicazioni di una consulente dermo cosmetica, delle semplici regole per preparare e godere a pieno delle proprietà curative del sale.